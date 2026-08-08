Latvijā turpina pieaugt mātes vidējais vecums bērna piedzimšanas brīdī
Latvijā turpina pieaugt māšu vidējais vecums bērna piedzimšanas brīdī, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.
2025. gadā tas sasniedza 30,6 gadus, salīdzinot ar 30,4 gadiem gadu iepriekš un 28,6 gadiem 2010. gadā.
Visvairāk bērnu joprojām dzimst mātēm vecumā no 30 līdz 34 gadiem. Šajā vecuma grupā reģistrēti 3766 jaundzimušie, kas veido gandrīz trešdaļu no visiem jaundzimušajiem.
Otrā lielākā grupa ir mātes vecumā no 35 līdz 39 gadiem, kur piedzimuši 2852 bērni, savukārt mātēm vecumā no 25 līdz 29 gadiem piedzimuši 2766 bērni.
Salīdzinājumā ar 2010. gadu samazinājies dzemdību skaits jaunākajās vecuma grupās. 2025. gadā sievietēm līdz 20 gadu vecumam piedzimuši 263 bērni, kamēr 2010. gadā tie bija 1152. Līdztekus pieaudzis dzemdību īpatsvars sievietēm pēc 30 gadu vecuma.
2025. gadā Latvijā kopumā reģistrēti 11 931 dzīvi dzimuši bērni. 64,3% jeb 7669 bērni piedzimuši vecākiem, kuri ir laulībā. Pēdējo 15 gados šis rādītājs pieaudzis par 8,7 procentpunktiem.
CSP dati liecina, ka 40,6% jaundzimušo bija pirmie bērni ģimenē, 34,8% bija otrie bērni, bet 16,4% - trešie bērni.