Latviešu politologs par "Pitbull" koncerta atcelšanas sekām: "Organizatori baigi ilgi laizīs brūces"
Runājot par "Pitbull" koncerta atcelšanas sekām, politologs Filips Rajevskis norādījis, ka organizatori "baigi ilgi laizīs tās brūces", jo finansiālie zaudējumi mērāmi vairākos simtos tūkstošu eiro.
Jauns.lv iepriekš vēstīja, ka 29. jūlijā Mežaparka Lielajā estrādē iecerētais amerikāņu repera "Pitbull" koncerts tika atcelts nepilnu diennakti pirms tā plānotā sākuma. Kā sākotnēji informēja pasākuma rīkotāji, iemesls bija tehniskas problēmas, kas radās skatuves uzbūves laikā.
Rajevskis gan piebilda, ka tas nenozīmē ilgtermiņa sekas Latvijas koncertu rīkošanas nozarei kopumā.
Žurnāliste Elizabete Puče TV24 raidījumā "Preses klubs" atzīmēja, ka sociālajos tīklos šis notikums izraisījis plašu rezonansi, jokus un sašutumu, kas tiek izmantoti arī mārketinga aktivitātēs.
Diriģents Ints Teterovskis uzsvēra, ka tik nopietns iemesls koncerta atcelšanai prasa rūpīgu skaidrojumu no organizatoru puses, jo šāds notikums rada Latvijai sliktu slavu, īpaši ņemot vērā, ka uz šādiem pasākumiem ierodas arī skatītāji no ārvalstīm, kuriem radušies papildu izdevumi par aviobiļetēm un viesnīcu rezervācijām.
Viņš salīdzināja šo situāciju ar veiksmīgiem Dziesmu svētku pasākumiem Mežaparka estrādē, kas apliecina Latvijas spēju organizēt augstas klases pasākumus.
Jauns.lv iepriekš vēstīja, ka amerikāņu repera "Pitbull" Rīgā plānotā koncerta atcelšanas iemesls bijušas bažas par skatuves konstrukciju drošumu, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" atklāja pasākuma rīkotāju pārstāvis Ģirts Majors.
Viņš sacīja, ka šie apstākļi koncerta sagatavotājiem kļuva zināmi vien dažas stundas pirms paziņojuma par tā atcelšanu izplatīšanas. Līdz ar to biļešu īpašnieki par radušos situāciju tika informēti, cik vien ātri iespējams.
Majors atzina, ka paziņojums par koncerta atcelšanu bija gana lakonisks, jo visus apstākļus uzreiz nevarēja ātri un precīzi izstāstīt.
Arī tagad vēl esot daudz neskaidrību, piemēram, par to, vai vaina bija pašās skatuves konstrukcijās vai arī to nepareizā montāžā. Lai to noskaidrotu, tikšot veiktas dažādas ekspertīzes.
Pasākuma rīkotāju pārstāvis televīzijai pavēstīja, ka aizvadītajā diennaktī ir droši demontēta visa mākslinieka tehnika, lai netraucēti varētu notikt nākamais Pitbull koncerts Lietuvā. "Tas bija ļoti liels darbs, jo tā veikšanai tika piesaistīti ļoti daudz dažādu tehnisko resursu, kas dara darbu, gan arī eksperti, kas sniedza savus rīkojumus, kā šajā situācijā pareizi rīkoties," skaidroja Majors.
Vaicāts, vai atklātās tehniskās problēmas ar skatuvi nevarēja paspēt novērst līdz plānotā Pitbull koncerta sākumam, viņš atbildēja, ka tas noteikti būtu darīts, ja tāda iespēja pastāvētu.
Majors vairākkārt uzsvēra, ka koncerta rīkotāji pieņēma profesionālu un atbildīgu lēmumu, ievērojot ļoti stingras starptautiskas regulas, lai viss būtu maksimāli droši, līdz ar to notikušajam nevajadzētu iedragāt rīkotāju reputāciju un turpmākas sadarbības iespējas ar pasaules līmeņa māksliniekiem. Vienlaikus viņš atzina, ka lēmums bija dārgs un ļoti smags.