Līvānu novada karjerā atrasts miris cilvēks
Foto: Edijs Pālens/LETA
Ilustratīvs attēls.
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Līvānu novada karjerā atrasts miris cilvēks

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Piektdien Līvānu novada Turku pagastā no karjera izcelts miris cilvēks, kurš nodots Valsts policijas darbiniekiem, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Līvānu novada karjerā atrasts miris cilvēks...

Peldsezonā, kas sākās 15. maijā, ūdenstilpēs atrasti 32 miruši cilvēki. Kopumā šogad no ūdeņiem glābēji izcēluši 52 mirušos. Pērn kopumā no ūdens izcelti 108 mirušie, no kuriem 45 peldsezonas laikā.

Kā portālu Jauns.lv informēja Valsts policija, aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 113 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietušas 12 personas. Ceļu satiksmes jomā pieņemti 530 administratīvā pārkāpuma lēmumi, tajā skaitā 244 par ātruma pārsniegšanu.

Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā uzsākts viens administratīvā pārkāpuma process un četri kriminālprocesi.

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