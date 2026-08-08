Artūrs Kubiļs.
112
Šodien 08:59
Izgāja no iestādes Tvaika ielā: bezvēsts pazudis 1992. gadā dzimušais Artūrs Kubiļs
Valsts policijas Rīgas Ziemeļu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1992. gadā dzimušo Artūru Kubiļu, informē likumsargi.
Vīrietis vakar, 7. augustā, ap plkst. 16.05 izgāja no iestādes Tvaika ielā, Rīgā, un līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta. Iespējams, var atrasties Ogrē.
Viņa pazīmes: aptuveni 172 cm garš, vidējas miesas būves, tumši brūni mati. Bija ģērbies gaišā T-kreklā, pelēkos šortos, kājās tumši apavi. Vīrietim ir veselības traucējumi.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot 112.
Artūrs Kubiļs.