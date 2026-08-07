Pludmalē miris atrasts bezvēsts pazudušais Kristers: tuvinieki pauž bažas par nāves apstākļiem
Kocēnu pagasta iedzīvotājs Kristers Rags, kurš bezvēsts prombūtnē bija aptuveni četrus mēnešus, jūlija vidū tika atrasts miris Vakarbuļļu pludmalē. Bojāgājušā puiša tuviniekiem ir nopietnas bažas un virkne jautājumu par viņa nāves apstākļiem, kā arī policijas darba efektivitāti meklēšanas laikā, vēsta raidījums "Degpunktā".
Trīsdesmit divus gadus vecais Kristers marta beigās pazuda ceļā uz Rīgu, pēc kā ģimene vērsās policijā.
Pazudušā jaunieša tuvinieki mēnešiem ilgi paši aktīvi iesaistījās meklēšanā, taču policija noraidīja ģimenes piedāvājumus piesaistīt dronus un brīvprātīgos, norādot, ka speciāli pasākumi nav nepieciešami. Saspīlētā komunikācija starp māti un policiju turpinājās līdz brīdim, kad jūlija vidū Kristers tika atrasts bez dzīvības pazīmēm Vakarbuļļu pludmalē, vietā, kur Lielupe satiekas ar Rīgas jūras līci.
Tā kā atrastā jaunieša ķermenis bija stipri sadalījies, policija ieteica mātei nedoties uz morgu, bet gan veikt atpazīšanu attālināti pēc tetovējuma fotogrāfijām. Neraugoties uz šiem brīdinājumiem, māte apmeklēja morgu, kur uz dēla ķermeņa pamanīja vairākas smagas traumas – galvas brūces, izsistus zobus un citas pazīmes, kas radīja pamatotas aizdomas par iespējamu vardarbīgu nāvi.
Pašlaik policija turpina veikt ekspertīzes, lai noskaidrotu precīzus notikušā apstākļus, tostarp to, ko puisis darīja galvaspilsētā un kā viņš nokļuva Vakarbuļļos.