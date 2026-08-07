Sadursme bijusi tik spēcīga, ka spēkrati guvuši neatgriezeniskus bojājumus.
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Vakar 22:16
Smaga avārija Sauriešos: viens šoferis smagi cietis, otrs aizmucis no notikuma vietas
Ropažu novada Sauriešos notikusi smaga divu automašīnu sadursme, pēc kuras viens no vadītājiem nogādāts slimnīcā, bet otrs aizmucis no notikuma vietas, vēsta raidījums "Degpunktā".
Negadījums notika īsi pirms pulksten astoņiem Ropažu novada Sauriešos, Institūta un Granīta ielas krustojumā, kur saskrējās "Mitsubishi" un "Audi". Sadursme bijusi tik spēcīga, ka spēkrati guvuši neatgriezeniskus bojājumus.
Likumsargi norāda, ka aizbēgušais "Audi" šoferis, visticamāk, atradies reibumā. Par to netieši liecina fakts, ka automašīnas priekšējais vējstikls bija noklāts ar vēmekļiem, lai gan pastāv iespēja, ka kuņģa saturs iztukšots pēc spēcīga atsitiena ar galvu pret stiklu.
Savukārt slimnīcā nogādātais "Mitsubishi" vadītājs pirms došanās mediķu pavadībā iepūta alkometrā, kas uzrādīja 0,4 promiļu reibumu. Likumsargi uzsākuši negadījuma apstākļu skaidrošanu un aizbēgušā šofera meklēšanu.