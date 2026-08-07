Rīgā mācībās būvē pretmobilitātes šķēršļus
Rīgā, Pārdaugavā, aizvadītas civilās aizsardzības un militārās mācības, kuru laikā pilsētvidē reālos apstākļos izbūvēti pretmobilitātes šķēršļi, lai pārbaudītu atbildīgo dienestu ...
Politika
Vakar 20:34
FOTO: gatavojoties ļaunākajam scenārijam, Pārdaugavas ielās izvieto prettanku "ežus" un betona blokus
Rīgā, Pārdaugavā, aizvadītas civilās aizsardzības un militārās mācības, kuru laikā pilsētvidē reālos apstākļos izbūvēti pretmobilitātes šķēršļi, lai pārbaudītu atbildīgo dienestu gatavību valsts apdraudējuma un krīzes situācijām.
Mācības norisinājās Ojāra Vācieša ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītes gājēju tiltam. Tajās galvenā uzmanība tika pievērsta valsts institūciju un pašvaldības dienestu saskaņotai rīcībai, izspēlējot reaģēšanu uz iespējamu militāru konfliktu.
Izmantojot smago tehniku, pilsētas ielās tika izvietoti reāli pretmobilitātes elementi – masīvi betona bloki un metāla prettanku "eži". Šo šķēršļu uzdevums ir nepieciešamības gadījumā maksimāli apgrūtināt un palēnināt pretinieka militārās tehnikas un spēku pārvietošanos pilsētvidē.