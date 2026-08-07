Ojāra Vācieša ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītes gājēju tiltam norisinās praktiskas mācības, kurās Rīgas pašvaldība kopā ar partneriem būvē pretmobilitātes inženierbūves - fiziskus šķēršļus, kas paredzēti pretinieka spēku kustības bremzēšanai pilsētvidē.

Rīgā mācībās būvē pretmobilitātes šķēršļus

Rīgā, Pārdaugavā, aizvadītas civilās aizsardzības un militārās mācības, kuru laikā pilsētvidē reālos apstākļos izbūvēti pretmobilitātes šķēršļi, lai pārbaudītu atbildīgo dienestu ...

Politika

FOTO: gatavojoties ļaunākajam scenārijam, Pārdaugavas ielās izvieto prettanku "ežus" un betona blokus

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Rīgā, Pārdaugavā, aizvadītas civilās aizsardzības un militārās mācības, kuru laikā pilsētvidē reālos apstākļos izbūvēti pretmobilitātes šķēršļi, lai pārbaudītu atbildīgo dienestu gatavību valsts apdraudējuma un krīzes situācijām.

FOTO: gatavojoties ļaunākajam scenārijam, Pārdauga...

Mācības norisinājās Ojāra Vācieša ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītes gājēju tiltam. Tajās galvenā uzmanība tika pievērsta valsts institūciju un pašvaldības dienestu saskaņotai rīcībai, izspēlējot reaģēšanu uz iespējamu militāru konfliktu.

Izmantojot smago tehniku, pilsētas ielās tika izvietoti reāli pretmobilitātes elementi – masīvi betona bloki un metāla prettanku "eži". Šo šķēršļu uzdevums ir nepieciešamības gadījumā maksimāli apgrūtināt un palēnināt pretinieka militārās tehnikas un spēku pārvietošanos pilsētvidē.

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