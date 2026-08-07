Foto: Valsts policija
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Vakar 19:56
Aizkrauklē meklē bezvēsts pazudušo Valdu Šķēli, kura nav atgriezusies mājās
Valsts policija (VP) lūdz sabiedrības palīdzību 1955. gadā dzimušās Valdas Šķēles meklēšanā, kura ceturtdien, 6. augustā, Aizkrauklē izgāja no savas dzīvesvietas un nav atgriezusies,informēja policijā.
Sieviete vakar ap plkst. 16.00 izgāja no savas dzīvesvietas Lāčplēša ielā, un līdz šim brīdim viņas atrašanās vieta nav zināma. Policija norāda, ka pazudušajai ir veselības problēmas.
Sieviete ir aptuveni 154 centimetrus gara, viņai ir īsi, melni mati. Pazušanas dienā viņa, iespējams, bija ģērbusies zaļā blūzē, melnās biksēs un zaļā jakā, savukārt kājās viņai bija melnas čības.
Valsts policija aicina aplūkot sievietes fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.