Foto: Valsts policija
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Vakar 18:23
Policija meklē kopš jūlija bezvēsts pazudušo rīdzinieku Vadimu Mileško
Valsts policija (VP) lūdz sabiedrības palīdzību 1987. gadā dzimušā Vadima Mileško meklēšanā, kura atrašanās vieta nav zināma kopš 31.jūlija, informēja policijā.
Pēdējo reizi vīrietis redzēts Rīgā, Gaiziņa ielā.
Pazudušais ir aptuveni 175 centimetrus garš, vidējas miesas būves, viņam ir īsi, tumši brūni mati. Pazušanas dienā vīrietis bija ģērbies melnā T-kreklā, melnās sporta biksēs un zilā vējjakā, savukārt kājās viņam bija melni apavi.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.