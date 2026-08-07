Foto: Valsts policija
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Vakar 17:36
Aiztur agresīvu vīrieti, kurš 5,49 promiļu reibumā ar elektrisko riteņkrēslu pārvietojās pa Ulmaņa gatvi
Valsts policija (VP) šodien Rīgā aizturējusi kādu vīrieti, kurš teju 5,5 promiļu alkohola reibumā ar elektrisko riteņkrēslu pārvietojās pa Kārļa Ulmaņa gatves braucamo daļu un uzvedās agresīvi, informēja policijā.
Šodien ap plkst.13.30 likumsargi saņēma izsaukumu uz Ulmaņa gatvi, kur pa ceļa braucamo daļu ar elektrisko riteņkrēslu pārvietojās kāda persona. Pēc aculiecinieku sniegtās informācijas, vīrietis demonstrēja agresīvu uzvedību.
Ierodoties notikuma vietā un pārbaudot vadītāju, policijas darbinieki 1985. gadā dzimušā vīrieša izelpā konstatēja 5,49 promiles stipru alkohola reibumu.
Par notikušo pārkāpumu VP ir sākusi administratīvā pārkāpuma procesu.