Latvijas austrumu teritoriju grib paplašināt līdz pat Valkai
Vairāki Saeimas deputāti Latvijas austrumu teritorijas attīstības likuma tvērumā grib iekļaut arī virkni Vidzemes pašvaldību līdz pat Valkas novadam, piektdien izskanēja Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisija sēdē Krāslavā.
Apakškomisija ir saņēmusi Jēkabpils novada pašvaldības atbildi uz Saeimas frakcijas "Jaunā vienotība" deputātu Edmunda Jurēvica un Mārtiņa Felsa priekšlikums atbalstāmo teritoriju lokā iekļaut arī šo novadu. Pašvaldība atbildes vēstulē lūdz atbalstīt tās iekļaušanu Latvijas austrumu teritorijas attīstības likuma tvērumā, kā arī paplašināt likumprojektā noteikto austrumu teritoriju līdz 110 kilometriem no Latvijas austrumu robežas vai nosakot citu tiesisku risinājumu, kas nodrošina Jēkabpils novada iekļaušanu likuma tvērumā.
"Jēkabpils novada iekļaušana Latvijas austrumu teritorijas attīstības likuma tvērumā nav tikai atsevišķas pašvaldības attīstības jautājums. Tā ir valsts drošības, reģionālās noturības un ilgtspējīgas attīstības nepieciešamība," uzskata pašvaldībā.
Tāpat līdz šim apakškomisijas sēdēs vairākkārt izskanējis aicinājums likumprojektā kā atbalstāmās iekļaut arī vairākas Vidzemes pašvaldības. Pirms likumprojekta izskatīšanas otrajā lasījumā savus priekšlikumus iesniegusi arī virkne parlamentāriešu, kuru idejas skar tieši Vidzemes pašvaldības.
Piemēram, Aivas Vīksnas (AS) un Dāvja Melnalkšņa (AS) ideja paredz, ka šī likuma izpratnē Latvijas austrumu teritorija ir teritorija gar Eiropas Savienības (ES) ārējo robežu - robeža ar Krieviju un Baltkrieviju, kas aptver Latgales plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību teritorijas, kā arī Alūksnes, Gulbenes, Jēkabpils, Madonas, Smiltenes un Valkas novadu pašvaldību teritorijas. Deputāti norāda, ka visas minētās pašvaldības saskaras ar Latvijas austrumu teritorijai raksturīgiem ilgtermiņa izaicinājumiem - depopulāciju, darbaspēka samazināšanos, investīciju piesaistes grūtībām, kā arī transporta, pakalpojumu un divējādas lietojamības infrastruktūras attīstības nepieciešamību. Šo teritoriju ekonomiskā un sociālā noturība esot cieši saistīta ar visas Latvijas austrumu daļas attīstību un valsts drošību.
"Priekšlikums nodrošinātu vienotu, objektīvu un no plānošanas reģionu administratīvajām robežām neatkarīgu pieeju Latvijas austrumu teritorijas noteikšanai, veidotu ģeogrāfiski un funkcionāli vienotu atbalsta teritoriju un sekmētu likumprojekta mērķu sasniegšanu," uzskata priekšlikuma iesniedzēji.
Priekšlikuma pamatojums ir vienots ģeogrāfiskais kritērijs - pašvaldības teritorijas vai tās daļas atrašanās aptuveni 90-100 kilometru ietekmes zonā no ES ārējās sauszemes robežas ar Krieviju vai Baltkrieviju.
Sēdē piektdien uzklausīti arī citi priekšlikumi, piemēram, no Daugavpils Universitātes, kas uzsvēra arī atbalsta nepieciešamību augstākajai izglītībai reģionā.
Kā ziņots, Latvijas austrumu teritorijas attīstības likums izstrādāts Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijā. Nacionālā apvienība iepriekš norādījusi, ka likums paredz īpašu atbalsta sistēmu Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām un Alūksnes novadam, ietverot pasākumus uzņēmējdarbības, investīciju, infrastruktūras, publisko pakalpojumu un drošības stiprināšanai.
Latgales apakškomisijas priekšsēdētājs Edmunds Teirumnieks (NA) uzsvēris, ka austrumu pierobežas attīstība ir ne vien reģionālās politikas, bet arī valsts drošības, ekonomikas un demogrāfijas jautājums. Savukārt Nacionālā apvienība likuma nepieciešamību saista ar ilgstošu sociālekonomisko atpalicību, iedzīvotāju skaita samazināšanos un nepietiekamu investīciju apjomu austrumu pierobežā.