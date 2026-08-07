VIDEO: Rīgā autovadītāja sabojā dzelzceļa pārbrauktuvi un aizbēg; būs jāšķiras no 25 000 eiro
6. augusta agrā rītā Rīgā, Buļļu ielā, noticis negadījums uz dzelzceļa pārbrauktuves – automašīnas “Toyota” vadītāja uzbrauca pārbrauktuves aprīkojumam, bojājot barjeras mehānismu un signalizācijas balstu.
Pēc sadursmes transportlīdzekļa vadītāja notikuma vietu pameta, par negadījumu neinformējot atbildīgos dienestus. Latvijas dzelzceļa (LDz) darbinieki nekavējoties ziņoja par notikušo Valsts policijai un operatīvi atjaunoja bojāto pārbrauktuves aprīkojumu.
Par ceļu satiksmes negadījuma vietas atstāšanu transportlīdzekļa vadītājam var piemērot naudas sodu no 70 līdz 700 eiro, kā arī aizliegumu izmantot transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim mēnešiem līdz diviem gadiem.
Papildus pārkāpuma sekām vainīgajai personai būs jāatlīdzina LDz nodarītie zaudējumi aptuveni 25 000 eiro apmērā.
LDz regulāri konstatē pārkāpumus uz dzelzceļa pārbrauktuvēm un to tuvumā. Šāda rīcība ne tikai rada finansiālus zaudējumus, bet arī var traucēt pārbrauktuves darbību un apdraudēt dzelzceļa satiksmes drošību.
LDz aicina autovadītājus ievērot īpašu piesardzību dzelzceļa tuvumā: redzi sliedes – apstājies un pārliecinies par drošību!