Kulbergs apgalvo, ka ar deputātu kompensācijām mēdz manipulēt, bet konkrētus piemērus nenosauc
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) šobrīd nenosauks konkrētus piemērus iespējami negodprātīgai Saeimas deputātu rīcībai saistībā ar kompensācijām, norādīja premjera komunikācijas konsultante Elīna Šverna.
Kulbergs šonedēļ pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču norādīja, ka ir vairāki piemēri, kad ar Saeimas deputātu kompensācijām, iespējams, tiek manipulēts un tās pieprasītas nepamatoti, bet tā būšot vienmēr.
Šverna gan saka, ka tas esot bijis "konceptuāls redzējums", ņemot vērā arī vēsturiski publiski izskanējušus gadījumus.
Kā vēstīts, diskusijas par deputātu saņemtajām kompensācijām aktualizējušās pēc tam, kad publiskajā telpā izskanēja informācija, ka deputāte Leila Rasima (P) dzīvokļa īres kompensācijā mēnesī saņem 610 eiro, lai gan amatpersonas deklarācijā redzams viņai galvaspilsētā piederošs dzīvoklis. Pati deputāte sociālajos medijos paskaidrojusi, ka šo dzīvokli iegādājusies viņas māte uz deputātes vārda, lai tas paliktu viņai nākotnē. Deputāte skaidroja, ka šajā dzīvoklī nekad nav dzīvojusi un no tā negūst ienākumus.
Deputāti var saņemt vienotu telpu īres un transporta izdevumu kompensāciju, tostarp par sabiedriskā transporta izmantošanu. Kompensācijas "griestus" nosaka, pamatojoties uz deputāta norādīto deklarēto dzīvesvietu, un Saeima kompensē tikai faktiskos izdevumus piešķirtā kompensācijas limita jeb normas robežās. Ne visi deputāti izmanto iespēju saņemt kompensācijas. Piemēram, augustā no visiem 100 deputātiem 58 deputāti nebija saņēmuši nekādas kompensācijas.
Deputātu transporta un dzīvojamo telpu īres izdevumu kompensācijas pieļaujamie apmēri tiek rēķināti, aizpagājušā gada vidējās darba samaksas apmēram piemērojot attiecīgus koeficientus, kas noteikti likumā - Saeimas kārtības rullī.
Parlamentāriešiem kompensē izdevumus, kas radušies, realizējot deputāta pilnvaras. Kompensāciju sistēma ir izveidota, lai Saeimā ievēlēto deputātu dzīvesvieta neietekmētu viņu iespējas veikt deputāta pienākumus. Piemēram, tie deputāti, kuri ievēlēti no attālākiem novadiem, nebūtu nevienlīdzīgā situācijā, salīdzinot ar rīdziniekiem.