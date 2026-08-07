Kora "Latvija" galvenais diriģents Māris Sirmais paņem "radošo pauzi"
Valsts Akadēmiskā kora "Latvija" mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents Māris Sirmais personīgu iemeslu dēļ ir nolēmis doties radošā atvaļinājumā līdz 1. novembrim.
Sirmā lēmuma dēļ notiks diriģentu maiņa trīs 29. Starptautiskā Garīgās mūzikas festivāla koncertos, pavēstīja kora izpilddirektore Līga Štrausa. Koncertprogrammas, kuras sākotnēji bija plānots diriģēt festivāla mākslinieciskajam vadītājam Sirmajam, pārņems diriģenti Marika Austruma, Valdis Tomsons un Jānis Liepiņš.
Diriģenta maiņa gaidāma trijos festivāla koncertos. Atklāšanas koncertu "Pirmatskaņojumi" Rīgas Svētā Pētera baznīcā 14. augustā diriģēs Austruma.
Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcā 29. augustā garīgās mūzikas koncertprogramma ar Franka Martēna "Mesu dubultkorim" un latviešu autoru opusiem izskanēs diriģenta Tomsona vadībā.
Savukārt festivāla noslēguma koncertā "Vaskam - 80" Rīgas Domā 10. septembrī pie diriģenta pults stāsies Liepiņš.
Jau rakstīts, ka Rīgā un Viļakā no 14. augusta līdz 10. septembrim 29. reizi notiks Starptautiskais Garīgās mūzikas festivāls, kura laikā izskanēs četri koncerti.
Koncertprogrammas veidos kora "Latvija" a cappella un vokāli simfoniskā žanra sakrālās mūzikas lappuses no vācu romantisma un šveiciešu neorenesanses, kā arī latviešu un franču mūsdienu komponistu darbi un pirmatskaņojumi.