“Viņus pataisa par briesmīgiem zvēriem.” “Modra olu” saimnieks pēc tiesas apšauba versiju, kuras dēļ tika nošauti viņa suņi
"Modra olu" saimnieks Modris Konovalovs pēc 6. augusta tiesas sēdes publiski izklāstījis savas liecības detaļas lietā par trīs suņu nošaušanu.
"Instagram" video viņš pauda uzskatu, ka krimināllietas materiālos nav rodams apstiprinājums sākotnēji izskanējušajai versijai par suņu uzbrukumu stirnai.
Konovalovs norādīja, ka stirna, iespējams, bija gājusi bojā jau iepriekš un tai trūka aptuveni 30–40% ķermeņa masas. Viņš arī stāstīja, ka Boras kuņģī atrasti divi nelieli stirnas audu gabali, Čipi Ļipi – trīs, bet Bruno kuņģī stirnas atliekas neesot konstatētas.
Viņš arī pauda šaubas par iepriekš izskanējušo versiju, ka suņi būtu plosījuši stirnu un pēc tam bijuši klāti asinīm. "Bruno pataisīja visi par vislielāko un ļaunāko suni. Stāstīja sākumā, kā viņi plosīja nokosto stirnu, ka suņi ir bijuši asiņaini. Suņi bija tīri, Bruno bija tīrs. Bruno nebija pieskāries šai stirnai. Viņus pataisa par briesmīgiem zvēriem," sacīja Konovalovs.
"Un jā, man ir tikai jautājums – kā varēja nepamanīt, ja kāds pagalmā nokož un noēd 30-40% stirnas? Un to visu cenšas novelt uz maniem suņiem, kas, iespējams, nevis plosījās tur, bet vienkārši spēlējās savā starpā, kas tiek pasniegts kā kaušanās."
Konovalovs tiesas uzmanību esot vērsis arī uz Boras purna traumām. Viņš apšaubīja versiju, ka tās radušās suņu savstarpējas plēšanās laikā, norādot, ka, viņaprāt, ievainojumus izraisījis šāviens. “Borai purnā tika iešauts, tāpēc tas bija brutāli izšķaidīts. Tās nebija plēšanās sekas,” sacīja Konovalovs.
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Tiesas sēdes sākumā aizstāvība lūdza lietu izskatīt aiz slēgtām durvīm, norādot, ka apsūdzētie sociālajos medijos saskaras ar draudiem un pārmetumiem, taču tiesnese šo lūgumu noraidīja.
Prokurore uzskata, ka lēmumu par šķietami agresīvo suņu nošaušanu, nepārliecinoties par situāciju klātienē, pieņēma nu jau amatu zaudējušais Bauskas novada pašvaldības policijas priekšnieks Egīls Gailis.
Apsūdzībā norādīts – tad, kad Gailis no policijas darbiniekiem uzzināja, ka īpašumā ieklīdušie suņi esot agresīvi, viņš Operatīvā vadības centra dežurantei uzdeva sazināties ar Brunavas mednieku kolektīva vadītāju, lai kāds no medniekiem ierodas īpašumā nogalināt suņus. Mednieku kolektīva vadītājs atteica izpildīt prasību. Taču Gailis telefonsarunā norādīja, ka suņi ir agresīvi un uzstāja, ka viņi ir jānogalina. Mednieku kolektīva vadītājs izpildīja pašvaldības policijas priekšnieka prasību un kolektīva "WhatsApp" grupā lūdza atsaukties medniekam, kurš var izpildīt šo prasību.
Uz īpašumu ar ieroci atbrauca Gatis Minkevičs, kurš, pēc prokurores Ilzes Saveļjevas teiktā, "izdarīja vienu tīšu mērķtiecīgu šāvienu, iešaujot Modra Konovalova sunim Čipī Ļipī krūškurvja vidusdaļas kreisajā pusē, kad tas atradās aptuveni 60 metru attālumā no viņa". Un arī pret pārējiem suņiem – Bruno un Boru – šāvieni bija trāpīgi. Gati Minkeviču apsūdz par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, kā rezultātā tie gāja bojā.
Egīlu Gaili apsūdz par valsts amatpersonas izdarītām tīšām darbībām, kas acīmredzami pārsniedza viņa pilnvaras un kas radīja būtisku kaitējumu. Vecāko inspektori Kristīni Leiteri-Ozoliņu un inspektoru Andri Milleru, kas atradās īpašumā, kurā nošāva suņus, apsūdz valsts amatpersonu pienākumu nepildīšanā, ar to radot būtisku kaitējumu.
Pierādījumos fiksēts, ka policists Millers sarunā savai kolēģei paudis, ka viņš ar lielāko prieku šos kropļus nošautu. Ar to viņš esot domājis suņus. Viņa advokāts Edgars Golts skaidroja, ka tas ir izrauts no konteksta un policists bija stresa situācijā.
Cietušais, saimniecības "Modra olas" īpašnieks Modris Konovalovs tiesas sēdē sniedza savu liecību, taču to nolasīja viņa advokāts, jo vīrietis sacīja, ka nav emocionāli spējīgs to sniegt pats.
Jauns.lv jau vēstīja, ka 2025. gada 10. oktobrī Bauskas novada Brunavas pagastā notika traģisks incidents, kurā tika nošauti Konovalovam piederošie suņi. Divi no dzīvniekiem bija kucēni. Saskaņā ar oficiālo informāciju, pašvaldības policija saņēma izsaukumu par it kā agresīviem suņiem, un pie notikuma vietas tika piesaistīts arī vietējā mednieku kolektīva pārstāvis, kurš dzīvniekus nošāva, pirms ieradās dzīvnieku glābēji.
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