Dāsnāks vecāku pabalsts no 2028. gada? Kulbergs saka - vispirms jāredz nauda budžetā
Labklājības ministrija (LM) rosinājums vecāku pabalstu izmaksāt par vienotu 548 dienu periodu jeb aptuveni 18 mēnešiem, palielinot ienākumu aizvietojumu līdz 70%, ir priekšvēlēšanu retorika, uzskata Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Viņš pauda, ka, veidojot budžetu, valdība to izvērtēs un lems atkarībā no budžeta iespējām.
Reformas mērķis ir padarīt valsts atbalsta sistēmu vienkāršāku, saprotamāku un finansiāli dāsnāku, vienlaikus nodrošinot vecākiem lielāku elastību darba un ģimenes dzīves apvienošanā, skaidro LM.
LM piedāvā noteikt vecāku pabalsta izmaksas periodu 548 dienas jeb aptuveni 18 mēnešus līdzšinējo divu periodu - 13 un 19 mēnešu - vietā. Savukārt ienākumu aizvietojumu visām sociāli apdrošinātajām personām plānots noteikt 70% apmērā. Patlaban ienākumu aizvietojums atkarībā no izvēlētā pabalsta izmaksas perioda ir 60% vai 43,75%.
Pabalstam paredzēts noteikt arī minimālo apmēru, piesaistot to ienākumu mediānai. Tādējādi minimālais pabalsta apmērs tiktu regulāri pārskatīts.
Tāpat LM plāno kā pastāvīgu normu saglabāt iespēju, turpinot strādāt, saņemt 75% no piešķirtā pabalsta.
Reformas īstenošanai būtu nepieciešams papildu finansējums aptuveni deviņu miljonu eiro apmērā gadā. Reforma prezentēta Demogrāfisko lietu padomē, kas atbalstījusi turpmāku risinājuma izstrādi.