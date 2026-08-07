Valsts dos miljonus, lai pašvaldības mazāk maksātu par elektrību
Mazāk patērētas elektrības un zemāki rēķini – šādu mērķu sasniegšanai valsts pašvaldībām atvēlējusi vairāk nekā sešus miljonus eiro energoefektīva publiskā apgaismojuma modernizācijai. Valsts atbalstam varēs pieteikties gan pašvaldības, gan to kapitālsabiedrības, vēsta 360TV Ziņas.
Vecās laternas un citi gaismekļi pamazām kļūst par pagātni. Ar Klimata un enerģētikas ministrijas atbalstu pašvaldībām būs iespēja nomainīt novecojušās spuldzes pret jaunām un energoefektīvām – ielās, parkos, stadionos un citās ārpus telpām esošās vietās, kā arī pašvaldību ēkās, piemēram, sporta hallēs un bibliotēkās.
“Sabiedrībai tas nozīmē arī lielāku drošību. Pārvietošanās tumšajos laika periodos kļūs komfortablāka. Savukārt apgaismojums telpās ir vitāli svarīgs, lai nodrošinātu atbilstošus darba un uzturēšanās apstākļus,” saka Klimata un enerģētikas ministrijas finanšu instrumentu departamenta direktors Raimonds Kašs.
Viens no būtiskākajiem ieguvumiem būs mazāki pašvaldību elektrības rēķini un samazinātas CO₂ emisijas. Lai gan energoefektivitātes kontekstā bieži tiek runāts par ēku siltināšanu, arī apgaismojuma nomaiņa var sniegt ievērojamu enerģijas ietaupījumu, norāda Kašs.
Par to jau pārliecinājušās vairākas pašvaldības, kas piedalījās konkursa pirmajā kārtā. Viena no tām ir Ķekavas novads, kur nomainīts ielu apgaismojums.
“Primāri, elektrības patēriņš stipri samazinājās, plus arī nakts stundās var mainīt spilgtumu. Spuldzes nemirgo, turklāt tā ir dāvināta nauda, respektīvi, tā nav nauda, kas ir tieši jāatvēl no budžeta,” stāsta Ķekavas novada pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājs Edgars Melnieks.
Savukārt Mārupes novadā programma atbalstīta gan ar pašvaldības līdzekļiem, un kopumā nomainīti jau teju 96% veco gaismekļu. Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Valdis Kārkliņš norāda, ka LED gaismekļu izmantošana pašvaldībai gadā ļauj ietaupīt aptuveni 100 tūkstošus eiro. Ietaupījumu nodrošina arī retāka gaismekļu nomaiņa, tādējādi samazinot izmaksas par brigāžu un tehnikas, piemēram, pacēlāju, izmantošanu.
Līdzīgu ieguvumu novērtē arī Liepājā, norādot, ka rēķini ir stipri samazinājušies, bet gaismas intensitāte ir palielinājusies. Tur apgaismojums nomainīts visās pašvaldības iestādēs un teju visās ielās.
Līdz ar mazāku elektroenerģijas patēriņu būtiski samazinājušās arī CO₂ emisijas.
“Kopējais samazinājums ir 620 tonnas gadā. Tas atbilst aptuveni tam, ko absorbē 31 tūkstotis iestādītu koku,” norāda Liepājas pašvaldības izpilddirektora vietnieks īpašumu jautājumos Mārtiņš Tīdens.
Atbalsta programmu plānots apstiprināt līdz gada beigām. Vienam projektam būs iespējams saņemt līdz pat 500 tūkstošiem eiro.