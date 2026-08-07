Daugavpils teātra jaunajā sezonā pirmoreiz skanēs arī poļu valoda
Daugavpils teātris jaunajā sezonā plāno iestudēt izrādi, kurā skanēs arī poļu valoda, pēc sezonas atklāšanas kopsapulces informēja teātrī.
Durvis skatītājiem Daugavpils teātris vērs vaļā 5. septembrī, atklājot sezonu ar pagājušās sezonas noslēdzošo pirmizrādi - dāņu režisora Kima Bjarkes komēdiju "Ārkārtīgi svarīga persona (VIP)".
Savukārt pirmā jaunās sezonas pirmizrāde gaidāma 3. oktobrī. Tas būs Aleksandra Vampilova lugas "Pīļu medības" iestudējums, kurš taps režisoru Edgara Māliņa un Oļega Šapošņikova kopradē. Abi režisori jau ir strādājuši kopā pie citas Vampilova lugas - "Vecākais dēls". Līdzšinējā pieredze, kā arī iepriekšējā darba panākumi mudinājuši iestudēt kopā vēl vienu izrādi.
Teātrī skaidro, ka eksistenciālā drāmā "Pīļu medības" tiks pētītas sarežģītas savstarpējās attiecības, kā arī dzīves atlikšanas un nenoteiktības sajūtas tēmas. Izrāde būs krievu valodā ar tulkojumu latviešu valodā titros.
Paralēli darbu pie Henrika Ibsena lugas "Rēgi" sācis režisors no Norvēģijas Terje Skunsengs-Neudērs. Teātrī pauž, ka mūsdienās šī luga tiek uzskatīta par vienu no Henrika Ibsena dramaturģijas virsotnēm, lai gan pēc tās publicēšanas 1881. gadā tā izraisīja plašu sašutumu un ilgu laiku to neviens neuzdrošinājās iestudēt. Tā ir ģimenes drāma par tumšiem noslēpumiem jeb pagātnes rēgiem, no kuriem nav iespējams aizbēgt. Pirmizrāde plānota novembra sākumā. Izrādē piedalās Irina Kešiševa, Vladislavs Vasiļjevs, Mihails Samodahovs, Viktors Jancevičs, Alina Kalina.
Tuvojoties Ziemassvētkiem, teātra repertuāru papildinās Jāņa Lūsēna mūzikls bērniem "Īkstīte". Tā būs koša izrāde, kurā skanēs gan latviešu, gan latgaliešu valoda, sola teātrī.
Neizpaliks arī ikgadējais Jaungada koncerts, kas šoreiz mainīs norises vietu. Lai dāvātu iespēju to noskatīties lielākam skatītāju skaitam, koncerts notiks Daugavpils Kultūras pilī.
Taps arī mazās formas iestudējums Vadima Bogdanova režijā.
Vienlaikus teātris turpinās paplašināt repertuārā pārstāvēto valodu daudzveidību un nākamā gada sākumā iestudēs izrādi, kurā skanēs poļu valoda.
Šosezon teātris vēlas stiprināt sadarbību ar Baltijas valstu teātriem un jau ir sācis pārrunas ar Viļņas Veco teātri par viesizrāžu apmaiņu, kā arī tiks turpināta sadarbība ar Tallinas Sidalinnas teātri. Oktobrī Daugavpils teātris dosies uz Rīgu ar izrādi "Kaija", novembrī piedalīsies festivālā Biržos.