Vasaras izskaņā Daugavpils kļūs par Latgales garšu galvaspilsētu
29. augustā no plkst. 15.00 līdz 3.00 Daugavpils Centrālajā parkā norisināsies ielu ēdiena festivāls “Garšu toņi”. Viens no lielākajiem vasaras ...
Vasaras izskaņā Daugavpils kļūs par Latgales garšu galvaspilsētu - Centrālajā parkā notiks festivāls "Garšu toņi"
29. augustā no plkst. 15.00 līdz 3.00 Daugavpils Centrālajā parkā norisināsies ielu ēdiena festivāls “Garšu toņi”. Viens no lielākajiem vasaras noslēguma gastronomijas pasākumiem Latgalē vienuviet apvienos daudzveidīgu ielu ēdienu piedāvājumu, vietējo alus brūvētāju produkciju, koncertus, dejas, konkursus, atrakcijas un izklaides visai ģimenei.
No plkst. 15.00 līdz 2.00 Centrālā parkā ēdinātāji no dažādām Latvijas vietām, piedāvās burgerus, grilētus ēdienus, pasaules virtuves iedvesmotas maltītes, saldos kārumus, atspirdzinošus dzērienus un citus gastronomiskus pārsteigumus.
Festivāla oficiālā atklāšana paredzēta plkst. 15.00, un to papildinās deju priekšnesumi. Plkst. 16.00 apmeklētāji varēs iesaistīties konkursos gardēžiem, savukārt plkst. 17.00 uz skatuves uzstāsies grupa “Laika Upe”. Plkst. 19.30 koncertu sniegs grupa “The Kruasans” kopā ar dziedātāju Diānu Paško. No plkst. 21.00 līdz 3.00 svētku noskaņa turpināsies nakts diskotēkā ar DJ EdgarStorm.
Neatņemama festivāla sastāvdaļa būs arī “Alus dārzs”, kas no plkst. 15.00 līdz 2.00 piedāvās iepazīt vietējo alus brūvētāju produkciju. Apmeklētāji varēs degustēt dažādu šķirņu alu, uzzināt vairāk par alus brūvēšanas tradīcijām un atklāt jaunus vietējo ražotāju piedāvājumus.
“Alus dārza” skatuves programma sāksies plkst. 15.30 ar sitaminstrumentu ansambļa “Ekho” priekšnesumu. Savukārt no plkst. 20.00 līdz 2.00 par muzikālo atmosfēru rūpēsies DJ Gatis.
Par interesantu un aizraujošu dienu būs padomāts arī ģimenēm ar bērniem. No plkst. 15.00 Centrālajā parkā darbosies spēļu zona un mājražotāju tirdziņš, būs pieejami karuseļi un virtuālās realitātes zona. Festivāla programma veidota tā, lai piemērotu nodarbi varētu atrast dažāda vecuma apmeklētāji - baudīt ēdienus un dzērienus, piedalīties konkursos, klausīties koncertus un dejot līdz pat naktij. Programma vēl tiks papildināta, tādēļ organizatori aicina sekot aktuālajai informācijai Daugavpils Tūrisma nodaļas komunikācijas kanālos.
Festivāls ik gadu pulcē tūkstošiem apmeklētāju no Daugavpils un citām Latvijas un Lietuvas pilsētām, kļūstot par vienu no spilgtākajiem vasaras noslēguma notikumiem reģionā. Tas sniedz iespēju ne tikai baudīt daudzveidīgus ēdienus un kultūras programmu, bet arī iepazīt Daugavpili kā viesmīlīgu, dinamisku un mūsdienīgu tūrisma galamērķi. Plašāka informācija: www.daugavpils.lv.
Pasākums tiek organizēts Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta “Kulinārā tūrisma attīstība, balstoties uz mūsdienīgu tradicionālās lietuviešu un latviešu virtuves garšu interpretāciju” ietvaros.