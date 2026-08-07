Rīgā atklāj iespaidīgu nelegālo cigarešu noliktavu: izņemti vairāk nekā 3,8 miljoni cigarešu
Nodokļu un muitas policija ir pabeigusi izmeklēšanu un nodevusi kriminālvajāšanai organizētu grupējumu, kas nodarbojās ar nelikumīgu cigarešu izplatīšanu lielā apmērā Latvijā un Skandināvijas valstīs. Izņemti vairāk nekā 3,8 miljoni cigarešu – gan ar Baltkrievijas akcīzes nodokļa markām, gan vispār bez jebkādām akcīzes nodokļa markām.
Izmeklējot pagājušā gada maijā uzsākto kriminālprocesu, Nodokļu un muitas policijas darbinieki noskaidroja, ka personu grupa organizē nelikumīgu tabakas izstrādājumu uzglabāšanu kādā noliktavā Rīgā, Juglas apkaimē.
Veicot vairākas kratīšanas noliktavā, personu dzīves vietās un automobiļos, tika izņemts ievērojams daudzums jeb 3 845 000 gab. nelikumīgu tabakas izstrādājumu: 690 000 gab. cigarešu “Marlboro”, 220 000 gab. cigarešu “Marlboro Gold” un 750 000 gab. ”Winston” bez akcīzes nodokļa markām, kā arī 2 185 000 gab. “Winston Blue” markas cigarešu ar Baltkrievijas akcīzes nodokļa markām.
Izmeklēšanā konstatēts, ka cigaretes tika fasētas un iepakotas dažāda izmēra kartona kastēs to tālākai izplatīšanai. Nelegālo tabakas izstrādājumu realizācijai tika izmantoti arī kurjerpasta pakalpojumi.
Izmantojot starptautiskās tiesībaizsardzības sadarbības kanālus un informējot Somijas Muitas dienestu par iespējamiem aizdomīgiem kurjerpasta sūtījumiem, Nodokļu un muitas policija saņēma apstiprinošu informāciju, ka tajos tiešām atrodas iepakojumi ar cigaretēm, kas marķētas ar Baltkrievijas akcīzes markām.
Pamatojoties uz izmeklēšanā iegūtajiem pierādījumiem, Nodokļu un muitas policija šī gada 27. jūlijā nodeva lietu Nodokļu un muitas lietu prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pret piecām personām par nelikumīgu tabakas izstrādājumu apriti lielā apmērā organizētā grupā. Kriminālatbildība par minēto noziedzīgo nodarījumu paredzēta Krimināllikuma 221. panta trešajā daļā.
Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 19.pantu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.