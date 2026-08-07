Sestdien daudzviet īslaicīgi līs.
Sabiedrība
Šodien 14:32
Sestdien bez lietussarga neiztikt! Daudzviet Latvijā gaidāmas lietusgāzes un pērkons
Sestdien daudzviet Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus un vietām dārdēs pērkons, prognozē sinoptiķi.
Tuvākajā naktī tikai dažviet Kurzemē un Vidzemē gaidāms lietus, pūtīs lēns rietumu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +10..+15 grādiem, daļā piekrastes nekļūs vēsāks par +17 grādiem.
Dienā valsts lielākajā daļā īslaicīgi līs, vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes. Starp mākoņiem spīdot saulei, gaisa temperatūra sasniegs +18..+23 grādus. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš, brāzmās tas vietām pastiprināsies līdz 12-15 metriem sekundē.
Rīgā nakts paies bez nokrišņiem, gaisa temperatūra svārstīsies ap +15 grādiem. Dienā brīžiem gaidāms lietus, iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra nepārsniegs +22 grādus. Pūtīs lēns dienvidrietumu vējš, dienā vējš iegriezīsies no rietumiem, ziemeļrietumiem.