“Lidl” samazina regulārās cenas gaļas izstrādājumiem
Mazumtirgotājs “Lidl” turpina samazināt regulārās cenas dažādās produktu kategorijās. No šīs nedēļas zemāka pamatcena noteikta arī plašam gaļas izstrādājumu klāstam, atsevišķām precēm kļūstot līdz pat 25% lētākām. Šis cenu kritums ir daļa no ilgtermiņa iniciatīvas, ko “Lidl” īsteno jau kopš pagājušā gada nogales, pakāpeniski nodrošinot zemākas ikdienas cenas arvien plašākam produktu klāstam.
Turpmāk par zemākām regulārajām cenām būs pieejami vairāki pircēju iecienīti “Pikok” un “Dulano” gaļas izstrādājumi, tostarp auksti un karsti kūpināts bekons, cūkgaļas desiņas, vārītās desas, servelāde, tītara gaļas cīsiņi “Pirates”, salami šķēlēs un Švarcvaldes šķiņķis, kā arī citi produkti.
Bekons, šķiņķis, desas un citi gaļas izstrādājumi ir viena no biežāk izvēlētajām produktu kategorijām ikdienas maltītēm, jo tie ir ērti izmantojami gan sviestmaizēs un uzkodās, gan dažādu silto ēdienu pagatavošanā. Tādēļ regulāro cenu samazinājums ļauj pircējiem ikdienā iepirkties vēl izdevīgāk.
“Lidl” ilgtermiņā mērķtiecīgi strādā pie tā, lai klientiem nodrošinātu kvalitatīvus produktus par pieejamām cenām ik dienu. Regulāro cenu samazinājumi dažādās produktu kategorijās papildina uzņēmuma ikdienas zemo cenu politiku un ļauj pircējiem ietaupīt ne tikai akciju laikā, bet arī ikdienas iepirkumos. To apliecina arī jaunākie tirgus pētījumu uzņēmuma “SeeNext” dati. Jūlijā veiktajā cenu salīdzinājumā secināts, ka 28 ikdienas pārtikas produktu grozs par zemāko cenu bija iegādājams tieši “Lidl” veikalos.
Jau ziņots, ka “Lidl” ir ievērojami samazinājis cenas dažādām produktu kategorijām, tostarp saldētiem produktiem, piena produktiem, maizei, augļiem un dārzeņiem, saldējumam, kā arī dažādiem ilgstošas uzglabāšanas produktiem un sadzīves precēm. Cenu samazināšana ir daļa no uzņēmuma stratēģijas nodrošināt pircējiem augstu kvalitāti par iespējami zemākām cenām ilgtermiņā.