ES sankcijas skar “Mere”: Lietuvā iesaldē veikalu tīkla operatora aktīvus
Lietuvas Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienests ir iesaldējis ar Krievijas kapitālu saistītā mazumtirdzniecības veikalu tīkla "Mere" vietējā operatora "Valiante" un vēl divu uzņēmumu aktīvus, jo jūlija beigās Eiropas Savienība noteica sankcijas Krievijas "Svetofor Group" īpašniekiem.
Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienests iesaldēja arī divu citu Lietuvas uzņēmumu finanses, jo tie ir saistīti ar Krievijas uzņēmēju Sergeju Šnaideru, kas ir "Mere" netiešais īpašnieks, - noliktavu uzņēmumu "Next Logistics" un pārtikas tirdzniecības uzņēmumu "Litproduktai". Visi trīs uzņēmumi šonedēļ tika pievienoti Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienesta sankcijām pakļauto personu sarakstam.
Dienesta rīcībā esošā informācija liecina, ka Šnaideram netieši pieder 79% "Valiante" akciju, kā arī 74,87% gan "Litproduktai", gan "Next Logistics" akciju. Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienests paziņoja, ka uzņēmumu līdzekļi ir jāiesaldē, jo vairāk nekā pusi to akciju kontrolē persona, kurai Eiropas Savienība ir noteikusi sankcijas.
23. jūlijā Šnaiders tika iekļauts Eiropas Savienības 21. sankciju kārtā, un ierobežojumi tika piemēroti "Mere" operatoriem Lietuvā, Latvijā un citās valstīs. Līdz ar to uzņēmumiem bija nekavējoties jāpārtrauc darbība saskaņā ar Eiropas Savienības sankcijām.
Krievijas uzņēmējam tika piemērotas sankcijas par materiāla vai finansiāla atbalsta sniegšanu darbībām, kas grauj vai apdraud Ukrainas teritoriālo nedalāmību, suverenitāti un neatkarību.
24. jūlijā "Mere" veikali visā Lietuvā tika pēkšņi slēgti. Veikalu tīkls skaidroja, ka tas noticis "tehnisku iemeslu" dēļ. Iepriekš tīkls apgalvoja, ka tam pieder 26 veikali Lietuvā.
Lietuvas Ekonomikas un inovāciju ministrija ir paudusi aizdomas, ka ar "Mere" saistītas personas varētu turpināt savu darbību, izmantojot "Ola" ķēdi, kas jau ir atvērusi veikalu Šauļos.
"Svetofor Group" dibinātāji un līdzīpašnieki pārvalda vairāk nekā 2200 veikalu Krievijā un citās valstīs ar zīmoliem "Svetofor", "Mere" un "MyPrice".
Krievijas uzņēmējs Sergejs Šnaiders ir arī mazumtirdzniecības veikalu tīkla "Mere" pārvaldītāja SIA "Latprodukti" īpašnieks, tādēļ viņam noteikto Eiropas Savienības sankciju dēļ ir slēgti arī "Mere" veikali Latvijā.