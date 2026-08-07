Mežaparkā sāks vērienīgu meža kopšanu: saglabās vecās priedes un uzlabos ainavu
SIA “Rīgas meži” 2026. gada rudenī turpinās regulāros meža kopšanas, dabas vērtību saglabāšanas un ainavas veidošanas darbus uzņēmuma apsaimniekotajā kultūras un atpūtas parkā “Mežaparks”. Darbi plānoti Mežaparka Jaunmīlgrāvja pusē - teritorijā no Aplokciema ielas līdz Daudersalas pārvadam.
Mežaparks ir unikāla pilsētas teritorija, kur vienuviet sastopamas izcilas dabas, kultūrvēstures, ainavas un rekreācijas vērtības. Darbu teritorijā atrodas Eiropas Savienības nozīmes aizsargājami biotopi, vecu priežu audzes, dižkoki, aizsargājamu sugu atradnes un putnu ligzdošanas vietas. Tādēļ meža kopšana šeit tiks veikta īpaši saudzīgi un pakāpeniski – katrai vietai izvēloties tās dabas vērtībām, reljefam un apmeklējuma intensitātei piemērotāko risinājumu.
“Mežaparkā līdzās pastāv vecas priežu audzes, aizsargājami biotopi, kultūrvēsturiska ainava un intensīva atpūta. Tāpēc mūsu galvenais uzdevums ir nevis vienkārši veikt mežsaimnieciskos darbus, bet rūpīgi saglabāt šīs vietas raksturu un dabas vērtības,” uzsver “Rīgas mežu” valdes loceklis Jānis Ģērmanis. “Darbus plānojam, pamatojoties uz speciālistu izvērtējumu, kā arī iesaistot sabiedrību. Pirms darbu sākšanas aicināsim iedzīvotājus klātienē iepazīties ar ieceri, uzdot jautājumus un sniegt priekšlikumus.
Mežaparkā izmantotā saudzīgā meža kopšanas pieeja ir atzinīgi novērtēta arī starptautisku ekspertu vidū.”
Tikšanās ar iedzīvotājiem par plānotajiem darbiem notiks 2026. gada 20. augustā plkst. 16.00 Mežaparka Lielajā pļavā (vietas koordinātes: 57.01083116019433, 24.140821582223907)
Meža kopšanas darbi tiek organizēti atbilstoši Mežaparka lokālplānojumam, meža apsaimniekošanas plānam un konkrētajai teritorijai izstrādātajiem meža ainavu dizaina plāniem. Tajos noteikti mežaudžu grupu apsaimniekošanas mērķi un piemērotākie kopšanas paņēmieni, lai vienlaikus saglabātu un uzlabotu dabas vērtības, ainavas kvalitāti, rekreācijas iespējas un apmeklētāju drošību.
Darbi tiks veikti atbilstoši atbildīgas un integrētas pilsētas meža apsaimniekošanas principiem. Kokus zāģēs galvenokārt ar rokas motorinstrumentiem, bet zarus un kokmateriālus izvedīs ar zemsedzi saudzējošu mazgabarīta tehniku, tostarp tā dēvēto “dzelzs zirgu”. Smagā tehnika tiks izmantota tikai tur, kur tas būs pieļaujams, izvērtējot zemsedzes nestspēju un laikapstākļus. Īpaša vērība tiks pievērsta meža kopšanai dižkoku tuvumā, kā arī platībās gar citiem teritorijā nozīmīgiem objektiem, piemēram, gar ozolu aleju Ostas prospektā. Darbi tiks veikti atbilstoši uzņēmumam piešķirto starptautisko ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas sertifikātu prasībām.
“Rīgas meži” regulāri informēs sabiedrību par Mežaparka meža kopšanas gaitu. Aktuālajai informācijai visērtāk sekot uzņēmuma “Facebook” kontā, izmantojot mirkļbirku #MežaparkaMežaKopšana.
Detalizētāks skaidrojums par plānotajiem darbiem Mežaparkā
Darbu mērķis: izkopt mežaudzes, nodrošinot apstākļus dabas vērtību ilgtermiņa saglabāšanai, uzlabot iedzīvotāju atpūtas iespējas un drošību, saglabāt ainaviskās vērtības, kā arī meža dzīvniekiem un putniem nozīmīgas netraucētas vietas. Darbi galvenokārt ietvers dabiskiem apstākļiem neatbilstošu koku un krūmu sugu izciršanu, veicinot esošo priežu mežaudžu ilglaicību un spēju dabiski atjaunoties, vienlaikus atbrīvojot vecos kokus no konkurences un apēnojuma. Tas uzlabos šo koku vitalitāti un paildzinās to mūžu.
Plānotais darbu laiks: no 2026. gada rudens līdz 2028. gadam.
Darbu platība: aptuveni 78 ha.
Galveno darbu secība: pameža kopšana, koku ciršana, kokmateriālu un zaru savākšana un izvešana, mežaudzes dabiskās atjaunošanās veicināšana vai priežu stādu stādīšana, kā arī meža celiņu un stigu sakārtošana. Darbi tiks veikti pakāpeniski, katru kopto teritoriju sakārtojot iespējami īsā laikā. Nelabvēlīgu laikapstākļu vai nepietiekamas zemsedzes nestspējas gadījumā darbus īslaicīgi apturēs.
Koku un zaru pagaidu novietošanas vietas: kokmateriālus un zarus īslaicīgi novietos asfaltēto parka celiņu malās. Ilgākai uzglabāšanai paredzēto kokmateriālu un zaru krautuvi plānots ierīkot Mežaparka Lielajā pļavā.
Teritorijas zonējuma skaidrojums:
Bioloģiski vērtīgā teritorija: koku ciršana paredzēta tikai gadījumos, kad tā ir nepieciešama biotopu kvalitātes uzlabošanai vai apmeklētāju drošības risku novēršanai.
Mērķis ir aizsargāt un saglabāt teritorijas ar augstu bioloģisko vērtību un dabiskiem meža biotopiem. Atbilstoši meža apsaimniekošanas plānam un biotopu ekspertu atzinumiem šajās teritorijās noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi un aizliegumi.
Bioloģiski vērtīgo nogabalu buferjoslas: darbu mērķis ir saglabāt aizsargājošo buferjoslu un nepieļaut bioloģisko vērtību pasliktināšanos. Šajās vietās cirsmu plānojumu un dabas vērtību saglabāšanas pasākumus izvērtē dabas aizsardzības speciālists.
Rekreācijas teritorija: šīs vietas ir iecienītas pastaigām un slēpošanai. Darbu mērķis ir uzlabot atpūtas iespējas un veicināt priedes kā galvenās mežaudzes sugas attīstību.
Teritorijas ir nozīmīgas arī ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanai, tostarp atpūtai, sēņošanai un ogošanai.
Plānotās cirtes
Kopšanas cirte: veicina koku augšanu un uzlabo mežaudzes sastāvu, izcērtot nomāktus, novājinātus, bojātus vai mežaudzes attīstībai traucējošus kokus un krūmus. Tādējādi tiek veidota veselīgāka un noturīgāka mežaudze
Vienlaidus izlases cirte: uzlabo paliekošo un jauno koku augšanas apstākļus, nodrošinot vairāk gaismas un veicinot meža dabisko atjaunošanos. Darbu laikā plānots izcirst aptuveni 20–30% no mežaudzes pašreizējās krājas, saglabājot vienmērīgu audzes struktūru.
Atvērumu veidošana: paredz nelielu, neregulāras formas atvērumu veidošanu līdz 0,2 ha platībā, lai nodrošinātu vairāk gaismas un labākus apstākļus jauno koku ieaugšanai.
Atvērumus veidos galvenokārt vietās, kur vairāk sastopami lapu koki vai kur atvērumi jau dabiski sākuši veidoties.
Cita cirte: paredzēta aizsargājamo biotopu kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vairāk gaismas vecajām priedēm un uzlabojot to augšanas apstākļus, kā arī dižkoku un vecāko priežu augšanas apstākļu uzlabošanai.
Dabas vērtību aizsardzība
Meža kopšanas darbu laikā īpaša uzmanība tiks pievērsta Mežaparkam raksturīgo priežu audžu un veco koku saglabāšanai. Teritorijā īpaši saudzēs lielu dimensiju priedes, dobumainus kokus un citus bioloģiski nozīmīgus kokus. Lai uzlabotu veco priežu augšanas apstākļus, šo koku tuvumā tiks izcirsti tos apēnojošie lapu koki un krūmi, kā arī augšanā atpalikuši, novājināti, slimību vai kaitēkļu bojāti koki.
Ap valsts nozīmes dižkokiem plānots izcirst to augšanu un ainavisko uztveri traucējošos lapu kokus un pamežu. Pie pārējiem dižkokiem nepieciešamību atbrīvot augšanas telpu izvērtēs individuāli, nepieļaujot ciršanu, kas varētu negatīvi ietekmēt šos augstvērtīgos dabas un ainavas kokus.
Ap piecām vistu vanagu ligzdām 50 metru rādiusā netiks veikta mežsaimnieciskā darbība, tostarp pameža kopšana. Darbi nenotiks arī mitrajā ieplakā, kur tiks saglabāts dabiskais pamežs, zemsedze un citas ekosistēmai nozīmīgas struktūras.
Teritorijā konstatētas aizsargājamu un retu sugu atradnes, tostarp naktsvijoļu un silpureņu atradnes, kuru saudzēšanai tiks pievērsta papildu uzmanība. Darbu plānošanā tiks ņemta vērā arī teritorijā augošo Veimuta priežu un parasto priežu saglabāšana.
Drošība darbu laikā
Ciršanas zonas tiks norobežotas ar drošības lentēm un brīdinājuma zīmēm. Apmeklētāji tiek aicināti neieiet norobežotajās teritorijās un ievērot darbu veicēju norādes.