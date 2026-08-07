Bankomātu apzadzējs nodots kriminālvajāšanai; pārējos grupējuma dalībniekus vēl meklē
Šā gada aprīlī un maijā likumsargi saņēma informāciju par zādzībām no bankomātiem Rīgā un Jelgavā. Saistībā ar notikušo Lietuvā aizturēts organizētas grupas dalībnieks, kāds 1985. gadā dzimis Kosovas Republikas pilsonis. Aizturētajam piemērots apcietinājums, un krimināllietas materiāli nodoti prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai. Pret pārējiem organizētās grupas dalībniekiem turpinās izmeklēšana.
Šā gada 27. aprīlī Jelgavā no bankomāta Rūpniecības ielā tika nozagta naudas kasete. Savukārt 13. maijā Rīgā notika divas zādzības no bankomātiem, viena – Dzelzavas ielā un otra – Valdeķu ielā. Zādzību veica četri organizētas grupas dalībnieki.
Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka zādzības izdarīšanā organizēta grupa izmantoja iepriekš nozagtas Latvijas Republikas transportlīdzekļu numurzīmes un speciālo aprīkojumu bankomātu uzlaušanai. Šā gada 14. maijā Lietuvas Republikā aizturēts 1985. gadā dzimis Kosovas Republikas pilsonis ar zādzībā iesaistīto transportlīdzekli.
Kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 175. panta ceturtās daļas, 185. panta pirmās daļas un 265. panta otrās daļas.
14. jūlijā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 2. biroja 2. nodaļa nosūtīja kriminālprocesu kriminālvajāšanas uzsākšanai Rīgas Pārdaugavas prokuratūrai.
Attiecībā pret pārējiem organizētas grupas dalībniekiem izmeklēšana turpinās.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.