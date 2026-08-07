Aglonas svētku laikā policija gatava arī ārkārtas scenārijam: gaisa apdraudējuma gadījumā var slēgt ciema centru
Gaisa apdraudējuma gadījumā Aglonas svētku laikā policija var slēgt ciema centru un virzīt transportu projām no pasākuma norises vietas, informēja Valsts policijā (VP).
Policijas darbinieki arī šogad, kā ierasts, svētku laikā no 11. augusta uzraudzīs ceļu satiksmes drošību un sabiedrisko kārtību. Vienīgā atšķirība ir iepriekš izstrādāta rīcība gadījumā, ja tiks izsūtīts oranžā līmeņa šūnu apraides paziņojums, kas ziņo par konstatētu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā.
Šādā situācijā pasākums tiks pārtraukts un dalībnieki tiks aicināti pamest pasākuma norises vietu, uzsver VP. Atkarībā no apmeklētāju skaita, nolūkā nepieļaut ilgstošu cilvēku un transportlīdzekļu koncentrāciju vienā vietā, policija var pieņemt lēmumu slēgt Aglonas centru un visus transportlīdzekļus virzīt no stāvlaukumiem virzienā projām no Aglonas. Tādēļ VP aicina ievērot pasākuma organizatoru un atbildīgo dienestu norādījumus par transportlīdzekļu novietošanu svētku teritorijā, savlaicīgi izvēlēties tās stāvvietas, kas ir vistuvāk plānotajam braukšanas virzienam pasākumam beidzoties, kā arī uzreiz novietot transportlīdzekļus plānotā brauciena virzienā.
VP arī atgādina, ka dzeltenā līmeņa šūnu apraides paziņojums ir informatīvs paziņojums. Tas neprasa tūlītēju iedzīvotāju rīcību, bet informē par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā.
Ņemot vērā lielo cilvēku pulcēšanos, policija aicina apmeklētājus būt vērīgiem un parūpēties par savu, kā arī bērnu drošību. Vietās, kur uzturas daudz cilvēku, pastāv lielāks risks apmaldīties, tādēļ īpaša uzmanība jāpievērš bērnu pieskatīšanai. Ja bērns vai pieaugušais ir nošķīries no saviem pavadoņiem, nekavējoties jāvēršas pie tuvākā policijas darbinieka vai pasākuma organizatoriem.
Tāpat likumsargi Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētku dalībniekus aicina rūpēties arī par personīgo mantu drošību. Nevajadzētu atstāt bez uzraudzības publiskā vietā, kā arī teltī somas, naudas makus, mobilos telefonus, kā arī citas vērtīgas lietas. Vienlaikus likumsargi aicina izvērtēt, vai uz pasākumu nepieciešams ņemt līdzi vērtīgas lietas.
VP arī atgādina, ka svētku norises laikā ir aizliegts izmantot bezpilota gaisa kuģus jeb dronus virs pasākuma vietām, ja nav saņemta atļauja no svētku organizatoriem un pašvaldības.
Gadījumos, ja tiek atrasta pazaudēta lieta, VP aicina nodot to Aglonas bazilikas Tūrisma informācijas centrā vai policijas darbiniekam. Pēc pasākuma norises beigām atrastās mantas tiks nodotas VP Ziemeļlatgales iecirknim Preiļos, kur īpašnieks tās varēs saņemt atpakaļ.
Autovadītājiem jāņem vērā, ka pa autoceļiem Aglonas virzienā pārvietosies svētceļnieku grupas, tādēļ, tās apbraucot, jāievēro īpaša piesardzība un jāizvēlas drošs braukšanas ātrums. Savukārt svētceļnieki aicināti pārvietoties pa brauktuves nomali, ievērot ceļu satiksmes noteikumus un diennakts tumšajā laikā lietot atstarojošus elementus, lai būtu labi pamanāmi citiem satiksmes dalībniekiem.
VP aicina ceļu satiksmes dalībniekus būt saprotošiem un ievērot satiksmes organizācijas izmaiņas, kā arī rēķināties ar iespējamiem īslaicīgiem satiksmes ierobežojumiem un palēninātu satiksmes plūsmu Aglonas apkārtnē.
Jau vēstīts, ka Aglonas draudzē garīgā sagatavošanās svētkiem sāksies 11. augustā ar īpašiem dievkalpojumiem dažādos nodomos. Šajās dienās bazilikā īpaši gaidīti tie ticīgie, kuri nevarēs ierasties uz galvenajām svinībām 14. un 15. augustā. Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku galvenais dievkalpojums Aglonā notiks 15. augustā.