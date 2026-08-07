Latvija izdevusi Lielbritānijai Dolāru Aleksanderu, kuru tiesā par maza puikas nāvējošu sabraukšanu
Latvija izdevusi Lielbritānijai savu pilsoni Dolāru Aleksanderu, kurš stājies tiesas priekšā par 12 gadus veca zēna nāvējošu sabraukšanu Koventrijas pilsētā pirms diviem gadiem.
12 gadus veco Kevinu Sleiteru 2024. gada 14. jūnijā notrieca melns BMW, kad viņš devās mājās no skolas. Par spīti mediķu pūlēm, no gūtajām traumām zēns notikuma vietā nomira. Autovadītājs no traģēdijas vietas aizbēga.
Sleitera nonāvēšana un vainīgā aizbēgšana satrieca sabiedrību. Uz zēna izvadīšanu bija ieradies liels skaits cilvēku. Kītons savā pēdējā gaitā tika pavadīts karietē.
Policija par galveno aizdomās turamo uzskatīja 23 gadus veco Aleksanderu, kuru izsludināja starptautiskajā meklēšanā. Likumsargi uzskatīja, ka viņš varētu būt aizbēdzis uz Latviju. Kītona ģimene publiski aicināja Aleksanderu “rīkoties pareizi” un stāties tiesas priekšā. “Taisnīgums vienmēr tevi atradīs. Tu vari bēgt, tu vari slēpties, bet tevi atradīs,” paziņoja Kevina brālis Džošs.
Jūlijā Aleksandrs tika arestēts Latvijā un 5. augustā izdots Lielbritānijai, kur stājās Birmingemas miertiesas priekšā. Īsās tiesas sēdes laikā Aleksanders tikai apstiprināja savu identitāti un tika atstāts apcietinājumā. Aleksanderam izvirzīta apsūdzība par nāves izraisīšanu, vadot transportlīdzekli bīstamā veidā, un 3. septembrī viņam paredzēts stāties Kroņa tiesas priekšā. Tiesas sēdē piedalījās arī Kītona Sleitera vecāki, vēsta BBC.
Prokuratūras pārstāvis Bens Semplss sacīja, ka Lielbritānijas un Latvijas iestādes, kā arī starptautiskās organizācijas, cieši sadarbojušās, lai “nogādātu Aleksanderu atpakaļ un viņš varētu stāties Apvienotās Karalistes tiesas priekšā”.