Bērnu slimnīcā atklās miljoniem eiro vērtus uzlabojumus: jauns operāciju bloks un modernas telpas
Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS) nākamnedēļ, 19. augustā, atklās jaunizveidoto Neiropsihiskās attīstības centru, Simulāciju mācību telpu un renovēto Operāciju bloku, informēja slimnīcas komunikācijas speciāliste Ilze Olšteina.
Operāciju blokā modernizētas sešas operāciju zāles, savukārt Neiropsihiskās attīstības centrs izveidots renovētā slimnīcas vēsturiskajā ēkā. Jaunajā Simulāciju mācību telpā turpmāk drošā vidē notiks ārstniecības personu tālākizglītība.
Pasākums BKUS, Vienības gatvē 45, sāksies plkst. 10.45 Simulāciju mācību telpā, un pēc tās apskates dalībnieki dosies uz Neiropsihiskās attīstības centra ēku. Programmā paredzētas svētku uzrunas un jaunizveidoto infrastruktūras objektu apskate.
Atklāšanas pasākumā iecerēts iepazīstināt arī ar jaunajām informācijas tehnoloģijām un medicīnas iekārtām, kas iegādātas par Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas fonda finansējumu. Slimnīcā norāda, ka tās uzlabo ārstniecības procesu un slimnīcas drošības sistēmu.
Tāpat atklās jaunās navigācijas norādes un jaunu ceļa posmu, kas nodrošina izbraukšanu no slimnīcas teritorijas uz Indriķa ielu un iebraukšanu teritorijā no šīs ielas. Abi objekti uzlabos pacientu, viņu ģimeņu un darbinieku pārvietošanos teritorijā, atzīmē slimnīcā.
Noslēdzoties ES Atveseļošanas fonda finansējuma periodam, pasākumā apkopos arī ieguvumus, ko ārstniecības un infrastruktūras uzlabojumi sniedz bērniem un jauniešiem, kuri slimnīcā saņem veselības aprūpes pakalpojumus.
Galvenie infrastruktūras objekti izveidoti un renovēti projektā "VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" integrētās veselības aprūpes sistēmas attīstība". Projekts īstenots no 2022. gada 22. novembra līdz šī gada 30. jūnijam, un tā kopējais budžets ir 40 958 808 eiro, tai skaitā ES Atveseļošanas fonda finansējums ir 33 860 399 eiro.
Savukārt Simulāciju mācību telpa renovēta un aprīkota projektā "Simulāciju tehnoloģijas BKUS cilvēkresursu prasmju attīstīšanai", kas īstenots no pagājušā gada 10. aprīļa līdz šī gada 30. jūnijam. Tā kopējais budžets ir 550 444 eiro, tostarp 452 321 eiro ir ES Atveseļošanas fonda finansējums.
Šī gada sākumā pabeigta Lielās nodaļu mājas divu nodaļu renovācija un skursteņu remonts, bet pavasarī atvērta renovētā vestibila un ēdamzāles zona. Tāpat labiekārtotas telpas Izmeklējumu mājas gaiteņos un modernizēti vairāki kabineti.
Slimnīcā arī iegādāti un uzstādīti jauni lifti, izbūvēta darbinieku ģērbtuvju zona pagrabā, izveidoti Taureņu un Kaķīša āra aktivitāšu laukumi, kā arī renovēta ēka, kurā darbojas Apsardzes dienests. Tāpat attīstīta slimnīcas inženiertīklu infrastruktūra, modernizēta informācijas tehnoloģiju infrastruktūra, kā arī atjaunots un papildināts medicīnas tehnoloģiju aprīkojums.