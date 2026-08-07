NATO brigādē Latvijā notiks rotācija: Zviedrijas karavīrus nomainīs dāņi
Latvijā augustā ieradīsies Dānijas bruņoto spēku kontingents, kas NATO daudznacionālās brigādes Latvijā sastāvā atbilstoši rotācijas principam nomainīs Zviedrijas kontingentu, aģentūra LETA noskaidroja Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS).
Sabiedroto vienību rotācijas ir iepriekš plānots un regulārs NATO kolektīvās aizsardzības pasākums, kas nodrošina nepārtrauktu sabiedroto militāro klātbūtni un kaujas spēju uzturēšanu Latvijā, skaidro NBS.
Sabiedroto karavīru skaits un nacionālo kontingentu sastāvs var mainīties atbilstoši rotācijām un attiecīgo valstu lēmumiem. Plānotas sabiedroto spēku rotācijas ietvaros Latvijā ieradīsies Dānijas bruņoto spēku bataljona līmeņa vienība, kas iekļausies NATO Daudznacionālās brigādes Latvijā sastāvā.
Drošības apsvērumu dēļ detalizētu informāciju par vienības personālsastāvu un tā precīzu skaitlisko sastāvu NBS nekomentēja.
Kanāda ir vadošā valsts NATO daudznacionālai brigādei, kas izvietota Latvijā. Sākotnēji, 2017. gadā kaujas grupas līmenī piedalījās bruņotie spēki ar bruņojumu no Kanādas, Spānijas, Polijas, Itālijas, Slovēnijas un Albānijas. 2018. gadā kaujas grupai pievienojās Slovākija, Čehija un Melnkalne, 2020. gadā Islande, bet 2022. gadā Ziemeļmaķedonija.
2024. gadā sākta kaujas grupas palielināšana līdz brigādes līmenim, kā arī brigādei pievienojās Dānija.
2024. gada 12. decembrī Zviedrijas parlaments atbalstīja priekšlikumu ilgtermiņā iesaistīties NATO daudznacionālajā brigādē Latvijā ar vienu bruņoto spēku mehanizēto kājnieku bataljonu. Zviedrijas un Dānijas vienības Latvijā atrodas uz savstarpējas rotācijas principa.