Indras Vilipsones kultūrpieturas: notikumi šonedēļ, kurus nedrīkst palaist garām ne lietū, ne karstumā
Agrā pirmdienas rītā prātoju, kā salāgot vasaras tveicīgumu ar apkārt pulsējošiem kultūras notikumiem, lai viss būtu līdzsvaroti – gan dabas, ūdens un saules staru baudīšana, gan veldzēšanās kultūras notikumos. Un man izveidojās šāda ceļa karte nedēļai.
Noteikti jādodas uz Cēsīm, jo tur pilnā sparā norisinās CĒSU MĀKLSAS FESTIVĀLS un man tur šonedēļ paredzētas divas gruntīgas kultūrpieturas, kuras ļoti jau gaidu.
Vispirms došos uz mākslinieka Rituma Ivanova izstādi EKRĀNS, kas jau kopš 18. jūlija skatāma pavisam jaunā kultūrtelpā, kas iekārtojusies Cēsīs līdzās cietiem jau atpazīstamiem kutūrpunktiem un tās nosaukums ir DRAUGU NAMA GALERIJA.
Izstādē "Ekrāns" skatāmi darbi, kuru sākuma punkts ir videokadri, kino tuvplāni, atrasti attēli un reprodukcijas. Mākslinieka gleznās cilvēka seja pakāpeniski iznirst no krāsu, līniju un gaismas struktūrām. Izstādē būs skatāmas lielformāta gleznas, no kurām lielākā daļa radīta īpaši šim projektam. Ivanova darbos portrets nav tikai līdzība ar konkrētu cilvēku, bet ilgstoša vērojuma rezultāts. Jo ilgāk skatītājs paliek pie gleznas, jo mazāk svarīgs kļūst jautājums, kas ir attēlotais cilvēks, un, jo nozīmīgāks kļūst tas, ko tēls atmodina pašā skatītājā. Izstādes nosaukums atsaucas arī uz kino pieredzi. Ivanova gleznās ekrāna attēls kļūst par portretu, bet portrets – par vietu, kur skatītājs sastop ne tikai citu cilvēku, bet arī pats savu skatienu.
Nolēmu pajautāt Ritumam, kā, viņaprāt, izstāde iejutusies “CĒSU MĀKSLAS FESTIVĀLA 2026” kopējā ainavā: "Man kā cēsniekam šis ir liels notikums. Pateicoties "Draugiem Group" atbalstam un sadarbībai, ideja par radīšanu Cēsīs turpinās. Šī ir fantastiska vieta, kur tikties ar mākslu, draugiem un domubiedriem, jo patīkamāk, ka Cēsu vide to atbalsta un attīstās, parādot šo fantastisko kontrastu starp mūsdienīgo, laikmetīgo un senseno vēsturi. Šajā vidē ir milzīgs spēks, Cēsu gars izpaužas ne tikai arhitektūrā, ne tikai mūsdienīgā piedāvājumā, kur Draugu namā pašlaik spoguļojas vecā baznīca, kur apkārt vecais tiek spodrināts, izcelts un padarīts mūsdienīgs, lai mums šajā vidē būtu patīkami būt. Manuprāt pasaules kultūras notikumiem Cēsis ir lielisks fons un Cēsu komfortablā vide ļauj veldzēties kultūrā, satikt vēsturi, satikt draugus un justies labi. Man izstāde ir superforšā jaunā galerijā, katru dienu redzu , cik daudz cilvēki nāk, vēlas komunicēt, acis mirdz, esmu ļoti aizkustināts un priekpilns.’’
Nu lūk došos... un aicinu arī jūs, vēlreiz likšu virtuālo taku uz Cēsu Mākslas Festivāla notikumiem.
https://www.cesufestivals.com/satelitprogramma
Un turpināšu ar šo festivālu, jo 15. augustā. 19.00 un 16. augustā 18.00. koncertzālē “Cēsis” izskanēs Leonarda Bernsteina operetes KANDIDS koncertuzvedums diriģenta Jāņa Liepiņa vadībā un Mārtiņa Meijera režijā. Titullomu atveidos Mūzikas balvas laureāts Eduards Rediko, parējās lomās – Artis Robežnieks, Agate Grīnhofa, Ralfs Puzāns, Gerda Igaune un Una Stade. Pēc Voltēra filozofiskās satīras motīviem tapušais “Kandids” ir viens no pasaulē iecienītākajiem muzikālā teātra darbiem, kas asprātīgi un aizkustinoši stāsta par cerības saglabāšanu netaisnības pilnā pasaulē, liekot aizdomāties par robežu starp optimismu un naivumu. Iestudējums top sadarbībā ar Dailes teātri.
Jautāju diriģentam Jāni Liepiņam, par viņa sajūtām pirms šī notikuma: ”Man ir ļoti liels prieks par šo notikumu, ar nepacietību gaidu divus vakarus Cēsīs, kad varēsim atskaņot un klausītājiem nogādāt Leonarda Bernsteina KANDIDU, tas ir īpašs notikums ne tikai Latvijas kontekstā, bet daudz plašāk, jo šis darbs nemaz tik bieži netiek pilnā apjomā atskaņots, jā dažādi numuri galā koncertos, bet viss iestudējums – tas nu tiešām ir īpaši un būs visa šī stāsta tulkojums latviešu valodā un tas ļoti palīdzēs klausīties un izprast un mums mākslinieciskajā resursā ir Dailes teātra jauno aktieru mūziklu kurss / 10. STUDIJA / un režisors Mārtiņš Meijers, kurš radīs satvaru šim koncertuzvedumam.”
https://www.cesufestivals.com/programma
Un nedēlas ieskaņai rīt piedāvāju savu maršrutu – došos uz Svētā Jāņa baznīcu, kur ORTĶSESTRIS RĪGA atkal īstenos vienu no savām radošajām iecerēm, piebildīšu, ka es rūpīgi sekoju orķestra krāsainajam koncertkalendāram un tiešām priecājos par mākslinieciskā vadītāja Valda Butāna idejām. Te būs viņa ceļavārdi otrdienas 11. augusta vakaram: “Cikla "Vasaras klasika” idejas pamatā ir izsmalcināta muzikāla dialoga veidošana starp ērģeļu un orķestra skanējumu. Baroka dižgara J.S. Baha mūzika ik gadu ieņem nozīmīgu vietu koncertu programmā – tie ir opusi, kas ērģeļu un orķestra savienībā Latvijā izskan reti, taču piedāvā aizraujošu skaņu arhitektūru. Arī pūšaminstrumentu orķestris var būt salīdzināms ar ērģeļu stabulēm – tāpat kā ērģelēs katra stabule rada savu toni, arī orķestrī katrs instruments veido daļu no kopējās skaņu ainavas. 11. augustā līdzās Baha pārlaicīgajai mūzikai būs dzirdama mūsdienu ģēniju – Arvo Perta un Kšistofa Penderecka suģestējošā skaņu pasaule Orķestra "Rīga" un ērģelnieces Ilzes Reines dialogā.’’