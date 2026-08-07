"Šādiem cilvēkiem nav vietas Valsts policijā": likumsargu soda par nepieņemamu rīcību
Par neadekvātu uzvedību, cenšoties izvilināt informāciju no kāda jelgavnieka, viens policists pēc atkārtotas dienesta pārbaudes atvaļināts no amata, otram izteikts rājiens, bet trešajam - piezīme, skaidroja Valsts policijā.
Valsts policija martā paziņoja, ka saistībā ar TV3 raidījumā "Bez Tabu" publiskoto informāciju par atsevišķu policijas amatpersonu neētisko un nepieņemamo rīcību, kā arī, ņemot vērā jaunatklātos apstākļus, Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks uzdevis veikt atkārtotu dienesta pārbaudi.
"Pēc sižetā redzētā, tostarp vienas amatpersonas attieksmes un komunikācijas ar žurnālistu, ir nepārprotami skaidrs - šādiem cilvēkiem nav vietas Valsts policijā," toreiz norādījis Ruks.
TV3 raidījums vēstīja, ka kādam jelgavniekam Raitim, kurš ir cietušais kriminālprocesā, šķietamā reibumā piezvanījis kāds Jelgavā strādājošs policists. Videozvanu cietušais ierakstījis.
Likumsargs centies viņu izprašņāt par šo lietu. "Pazvanīja par lietu, kurā es esmu cietušais. Sākotnēji it kā viens cilvēks, bet dzirdēju fonā, atpazinu balsis, kas ir manā lietā procesa virzītājs, fonā čukstēja priekšā, kas jāsaka," raidījumam paudis cietušais vīrietis.
Zvanītāju kompānijā bijuši vēl divi policisti. Raidījums vēsta, ka viens no likumsargiem savulaik esot nepamatoti aizturējis Raiti un, iespējams, glābjot sev zināmu personu, safabricējis pret Raiti kriminālprocesu. Vēlāk gan pierādījās, ka Raitis notikušajā bija cietušais, ko persona, kuru policists centās pasargāt, atzinusi, un nu pret viņu ir sankcijas. Savukārt konkrētajam policistam draudot nepatikšanas par negodprātīgu policista darbu, vēstīja raidījums.
Jelgavnieks raidījumam paudis sašutumu par to, kur likumsargi ieguvuši viņa datus un telefona numuru. Viņš arī uzskata, ka likumsargi centušies informāciju iegūt priekš sevis, vai arī sabiedēt, lai vīrietis atteiktos no lietas.