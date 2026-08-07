Vai NA ir pret valsts valodas stiprināšanu skolās?
Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone (NA) informēja, ka no šā gada 1. septembra Latvijas skolās plānotas vairākas būtiskas izmaiņas, kas skars gan 9. klašu skolēnus, gan vērtēšanas kārtību.
Viena no būtiskākajām iecerēm, kas piesaistījusi uzmanību un izprovocējusi diskusiju, paredz, ka 9. klases atestāta saņemšana vairs nebūs atkarīga no centralizēto eksāmenu rezultātiem. Lai iegūtu atestātu, skolēnam būs jābūt sekmīgiem gada vērtējumiem visos mācību priekšmetos, savukārt centralizēto eksāmenu rezultāti kalpos kā kritērijs, iestājoties nākamajā izglītības pakāpē.
Ministre LTV “Rīta panorāmā” uzsvēra, ka eksāmeniem “nevajadzētu kļūt par šķērsli atestāta saņemšanai. Viņas ieskatā tie vairāk kalpo kā rādītājs skolēna zināšanu līmenim un palīdz izglītības iestādēm uzņemt audzēkņus turpmākajām mācībām”.
Skaļi ir runājusi arī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētāja Inga Vanaga: “Kārtējo reizi nepatīkamais pārsteigums – kā vasara, tā ir grozījumi ar kaut kādiem jauninājumiem, kas turklāt ir spēkā no jaunā mācību gada. Tas ir nepatīkami.”
Interesanti, ka Vanaga norāda uz to, ka šobrīd nav skaidrs, vai un kā šie grozījumi ietekmēs izglītības kvalitāti un tostarp arī latviešu valodas stiprināšanu.
Attiecīgi izriet, ka NA ministre iestājas par izmaiņām, kuras var būtiski ietekmēt to, cik stipra un dzīva ir latviešu valoda Latvijā, jo, galu galā, šis ir viens no priekšmetiem, kuru apgūst skolā un centralizēto eksāmenu nozīmes vājināšana daudziem bez šaubām būtu “zaļā gaisma” neiespringt uz mācībām.
Pēc Vanagas domām ir nepieciešams rast līdzsvaru starp skolu autonomiju un vienotu pieeju visā valstī.
LIZDA vadītāja arī brīdina, ka biežas un sasteigtas pārmaiņas pedagogiem rada nedrošības sajūtu, jo viņiem regulāri jāpielāgojas jaunām prasībām. Turklāt priekšvēlēšanu laikā dažādas iesaistītās puses var censties panākt sev labvēlīgus risinājumus, tādējādi palielinot risku pieņemt nepārdomātus, sasteigtus lēmumus.