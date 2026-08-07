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Novadu ziņas
Šodien 12:02
Svarīga informācija SIA "Talsu namsaimnieks" klientiem par norēķiniem augustā
Klienti SIA "Talsu namsaimnieks" rēķinus var apmaksāt dažādos veidos, tostarp norēķinoties Talsu novada pilsētu un pagastu apvienību pārvalžu kasēs.
Tehnisku iemeslu dēļ klienti, kuri iepriekšējā mēneša rēķinu apmaksāja pilsētu un pagastu apvienību pārvalžu kasēs, augustā saņemtajos rēķinos redzēs informāciju, ka tas nav apmaksāts.
Aicinām nesatraukties – SIA "Talsu namsaimnieks" visus maksājumus ir saņēmis, un septembra rēķinos norēķini būs atspoguļoti precīzi. Tāpat šajā gadījumā netiks piemērota soda nauda.
Talsu novada pašvaldība atvainojas iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām!