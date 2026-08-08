Noslēgts būvdarbu līgums par Durbes muižas kalpu mājas atjaunošanu Tukumā
Šī gada 3. augustā Tukuma novada pašvaldība noslēgusi būvdarbu līgumu par Durbes muižas kalpu mājas atjaunošanu, informē pašvaldībā.
Būvdarbus saskaņā ar SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs” izstrādāto būvniecības dokumentāciju veiks SIA “KASKĀDE BŪVE”, un būvuzraudzību nodrošinās SIA “BŪVES BIROJS”. Būvdarbu līguma summa ir 775 741,18 eiro (ar PVN), un darbus plānots pabeigt desmit mēnešu laikā.
Durbes muižas kalpu mājas atjaunošana ir daļa no projekta Nr. 5.1.1.6/1/25/A/006 “Durbes muižas kalpu mājas atjaunošana Tukumā”, kura mērķis ir saglabāt valsts nozīmes kultūras pieminekli un radīt jaunas iespējas tā izmantošanai sabiedrības vajadzībām. Projekta gaitā tiks pabeigti kalpu mājas atjaunošanas darbi 637 m² platībā, labiekārtota kompleksa teritorija, kā arī tiks attīstīts viens esošais un radīti divi jauni muzeja pakalpojumi.
Tukuma muzejs Kalpu mājas glābšanas darbus iesācis jau 2016. gadā, pakāpeniski atjaunojot pārsegumus un vēsturisko plānojumu. Vecākais korpuss jau pielāgots krājuma glabātuvēm un tajā izvietotas arheoloģijas, tekstiliju, keramikas, stikla priekšmetu un mēbeļu kolekcijas.
FOTO: Tukuma novada dome.
Pēc būvdarbu pabeigšanas kalpu mājas jaunākajā korpusā tiks izveidotas krājuma darba telpas un lasītava, savukārt apmeklētājiem būs iespēja iepazīt atjaunotās vēsturiskās telpas un atvērtā krājuma ekspozīcijas.
Vēsturiskais plānojums un grīdas segums cokolstāvā, apvalkdūmeņi un liecības par apkures ierīcēm, tostarp ūdens sildīšanas vieta, kāpnes uz pirmo stāvu un būvgaldniecības izstrādājumi pieļauj šajā ēkas daļā rekonstruēt vēsturisko muižas veļas mazgātavu un muižas saimniecisko ķēķi un ieskatīties muižas ikdienas dzīvē. Tādējādi kalpu māja kļūs par nozīmīgu kultūrvēsturiskā mantojuma izziņas vietu gan novada iedzīvotājiem, gan viesiem.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 2 169 000,00 eiro, no kurām 85 % jeb 1 843 650,00 eiro finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), bet 15 %, kas sastāda 325 350,00 eiro, ir Tukuma novada pašvaldības budžeta līdzfinansējums.