Tirgoja TV "kastītes", kas ļāva skatīties aizliegtas programmas - sāk kriminālvajāšanu
Šonedēļ Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes likumsargi pabeidza izmeklēšanu kriminālprocesā pret kādu vīrieti, kurš tiek turēts aizdomās par nodarbošanos ar uzņēmējdarbību, attiecībā uz kuru pastāv speciāls aizliegums. Proti, vīrietis nodarbojies ar TV konsoļu neatļautu programmēšanu un realizēšanu. Ar šo ierīču palīdzību lietotāji varēja piekļūt Latvijā aizliegtām un Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) izslēgtām programmām, kas apdraud valsts drošību.
2025. gada 16. oktobrī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 3. biroja 1. nodaļā tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 208. panta paredzētajām noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmēm, par nodarbošanos ar uzņēmējdarbību, attiecībā uz kuru pastāv speciāls aizliegums.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā tika noskaidrots, ka 1958. gadā dzimis vīrietis vairākus gadus nodarbojās ar modificētu TV konsoļu realizāciju, ar kurām var pieslēgties pie jebkurām tiešsaistes vietnēm, caur kurām skatīties televīzijas kanālus, to vidū, Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā neietvertās televīzijas programmas, kuras NEPLP ir izslēgusi no programmu saraksta, tajās izplatīto aicinājumu dēļ, kuri apdraud Latvijas drošību. Tika noskaidrots, ka vīrietis vidēji mēnesī realizēja apmēram desmit konsoļu. Viņš tās iepirka interneta vietnēs “AliExpress”, “Banggood” un “Geekbuying” un pats programmēja.
2026. gada 16. februārī Valsts policija aizturēja aizdomās turēto vīrieti un viņa dzīvesvietā veica kratīšanu, kuras laikā atrada un atsavināja skaidras naudas līdzekļus 2755 eiro apmērā un 13 TV konsoles.
2026. gada 2. jūnijā Rīgas pilsētas tiesas tiesnese akceptēja Valsts policijas lēmumu par aresta uzlikšanu mantai. Līdz ar to tika uzlikts arests vīrieša skaidras naudas līdzekļiem 2755 eiro apmērā.
2026. gada 3. augustā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 3. biroja 1. nodaļas likumsargi pieņēma lēmumu par kriminālprocesa materiālu nodošanu Rīgas Austrumu prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pret minēto personu.
Satura prettiesiska izplatīšana rada būtisku kaitējumu ne tikai satura veidotājiem un pakalpojumu sniedzējiem, kuri ievēro normatīvos aktus, bet arī sabiedrībai kopumā. Pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā informatīvās telpas aizsargāšana ir ārkārtīgi svarīga. Satura prettiesiska izplatīšana būtiski ietekmē kvalitatīva satura un legālu pakalpojumu veidošanu, tāpat šādu resursu izmantošana un pieejamība ietekmē arī citas personu tiesības, jo nereti šajos resursos bez personu piekrišanas notiek datu apstrāde, kā arī ir risks saskarties ar krāpšanas mēģinājumiem.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.