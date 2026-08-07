Balgales pagasta svētkos pulcējas vairāk nekā 400 dalībnieku
Svētku organizatori no sirds priecājas, ka šogad dienas aktivitātēm reģistrējās vairāk nekā 400 dalībnieku, informē pašvaldībā.
Tā kā Balgalē teātra māksla vienmēr bijusi īpaši mīlēta, arī šajos svētkos netrūka teatrālu notikumu. Apmeklētāji baudīja Latvijas Nacionālā teātra aktieru koncertu, stendapa komēdiju un Matkules amatierteātra viesizrādi. Īpašu svētku noskaņu radīja teatralizētais gājiens, kurā uz Balgali devās Dursupes muižas barons ar savu svītu.
Dienas gaitā ikviens varēja pārbaudīt zināšanas erudīcijas spēlē, bet pēcpusdienā – dziedāt un līksmot kopā ar bērnu vokālo ansambli „Cielaviņa” un deju studiju „Starmix”, kas bija sagatavojuši dzīvespriecīgu koncertuzvedumu.
Sporta organizators A. Eņģelis pauž gandarījumu, ka šogad futbola mačam pieteicās 7 komandas, volejbolam – 11, bet strītbola sacensībām – 9 komandas. Ieva Vāgentroce un Madelānu ģimene sportistiem sagatavoja īpaša dizaina koka kausus un medaļas, kas raksturīgas tikai Balgalei, – kopā 27 kausus un 225 medaļas. Dienas izskaņā pēc spēkavīru sacensībām un apbalvošanas ceremonijas sekoja zaļumballe, kurā mūzikas un deju ritmos turpinājās kopābūšanas prieks.
Pašvaldība un svētku organizatori saka sirsnīgu paldies ikvienam atbalstītājam un sponsoram par uzticību un ieguldījumu. Pateicamies sporta spēļu tiesnešiem par profesionalitāti un veltīto laiku, kā arī māksliniekiem, kolektīviem, brīvprātīgajiem un visiem, kuri ar savu darbu palīdzēja radīt šos svētkus. Tieši vienotībā ir Balgales spēks! Lai šīs dienas skaistās emocijas un kopīgi radītās atmiņas vēl ilgi silda sirdis un iedvesmo mūs būt vienotiem gan ikdienā, gan svētkos.