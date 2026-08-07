Vai valsts naudas trūkuma dēļ slēdz ģimenes palātas? NVD skaidro situāciju Rīgas Dzemdību namā
Atsaucoties uz publiskajā telpā izskanējušo informāciju, ka valsts finansējuma samazinājuma dēļ Rīgas Dzemdību nams (turpmāk – RDzN) uz laiku pieņēmis lēmumu apstādināt sestā stāva darbību, Nacionālais veselības dienests (turpmāk – NVD) norāda, ka šāds publiski paustais apgalvojums rada maldinošu priekšstatu par valsts finansējuma ietekmi uz ģimenes palātu pieejamību.
RDzN sestajā stāvā izvietotās ģimenes palātas ir ārstniecības iestādes maksas pakalpojums, kas ne iepriekš, ne arī šobrīd netiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem.
īdz ar to nav korekti šo pakalpojumu sasaistīt ar valsts finansējuma izmaiņām, jo tās neietekmē ģimenes palātu nodrošināšanu.
Lēmumus par maksas pakalpojumu organizēšanu, tostarp ģimenes palātu pieejamību un uzturēšanu, pieņem pati ārstniecības iestāde, izvērtējot pacientu pieprasījumu, pieejamos cilvēkresursus un saimnieciskos apsvērumus. Tā kā ģimenes palātas ir maksas pakalpojums, to uzturēšana tiek nodrošināta no ārstniecības iestādes ieņēmumiem par šī pakalpojuma sniegšanu.
Kā publiski norādījis arī pats RDzN, sestais stāvs šovasar uz laiku tiek slēgts ierobežotas personāla pieejamības dēļ. Vienlaikus ģimenes palātu pakalpojums netiek pārtraukts – tas joprojām ir pieejams trešajā un ceturtajā stāvā.
Ja valstiskā līmenī nākotnē tiktu pieņemts lēmums ģimenes palātu pakalpojumu finansēt no valsts budžeta līdzekļiem, būtu nepieciešams izvērtēt šāda lēmuma fiskālo ietekmi un nodrošināt ilgtspējīgu finansējuma avotu.
Vienlaikus jāņem vērā, ka veselības aprūpes nozarē kopumā pieejamais finansējums ir ierobežots, un šobrīd prioritāri nepieciešams nodrošināt valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, tostarp neatliekamās medicīniskās palīdzības un citu būtisku pakalpojumu nodrošināšanu. Līdz ar ko veselības aprūpes budžetā nav pieejami līdzekļi šāda jauna valsts apmaksāta pakalpojuma uzsākšanai.
Tāpat jāņem vērā, ka Latvijā pēdējos gados turpinās dzemdību skaita samazināšanās, kas ietekmē arī to, cik lielu finansējumu ārstniecības iestāde saņem no valsts. Valsts finansējuma plānošana ārstniecības iestādēm tiek veikta pēc vienotiem principiem, ņemot vērā faktiski sniegto pakalpojumu apjomu un pieejamo finansējumu veselības aprūpes budžetā.
RDzN kopējais valsts finansējums šogad veido 9 ,2 milj. eiro.