Valkas novada pašvaldība vērsusies Finanšu ministrijā.
Novadu ziņas
Vakar 20:19
Valkas novads riskē ar zaudējumiem un lūdz valdības palīdzību skolu projekta īstenošanai
Valkas novada pašvaldība vērsusies Finanšu ministrijā ar lūgumu rast iespēju piešķirt vai atļaut aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai ERAF projektam "Mūsdienīgas un iekļaujošas izglītības infrastruktūras pilnveide Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā un Ērģemes pamatskolā".
Projekta kopējās izmaksas ir gandrīz 694 tūkstoši eiro, no kuriem pašvaldībai jānodrošina vairāk nekā 104 tūkstošu eiro līdzfinansējums.
Pašvaldība uzsver, ka projekta īstenošana ir būtiska kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības vides nodrošināšanai Valkas novada skolēniem. Būvprojektu izstrādē jau ieguldīti vairāk nekā 41 tūkstotis eiro, un projekta neīstenošana radītu būtiskus zaudējumus pašvaldības budžetam.
Vienlaikus Valkas novada pašvaldība uzaicinājusi finanšu ministru Māri Kučinski apmeklēt Valku, lai klātienē iepazītos ar pierobežas novada finanšu situāciju un specifiskajiem izaicinājumiem. Pašvaldība aicina uz atklātu sarunu par iespējamiem risinājumiem, kas veicinātu novada finanšu stabilitāti un turpmāko attīstību.