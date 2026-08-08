Valkas novadā būtiski mainīsies ūdens rēķini – apstiprināti jaunie tarifi
Foto: Valkas novads
Valkas novadā būtiski mainīsies ūdens rēķini.
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Valkas novadā būtiski mainīsies ūdens rēķini - apstiprināti jaunie tarifi

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Valkas novada pašvaldības dome ir apstiprinājusi jaunus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus, kas stāsies spēkā 2026. gada 1. septembrī.

Valkas novadā būtiski mainīsies ūdens rēķini – aps...

Jaunie tarifi (bez PVN):

  • Ūdensapgāde 2,25 EUR/m³
  • Kanalizācija 1,94 EUR/m³
  • Kopējā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma cena 4,19 EUR/m³
  • Kanalizācijas notekūdeņu pieņemšana attīrīšanas iekārtās 1,01 EUR/m³

Tarifu pārskatīšana veikta, izvērtējot ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksas. Lai gan samazinājušās darbaspēka un aizdevumu procentu izmaksas, pieaugušas remontu, materiālu, ūdens zudumu un transporta uzturēšanas izmaksas. Vienlaikus ir palielinājies arī patērētājiem piegādātā ūdens un savākto notekūdeņu apjoms, kā arī mainījusies izmaksu sadale starp ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem.

  • Kopējais kompleksā ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifs pieaug par 0,28 EUR/m³ jeb 7,16 %.

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