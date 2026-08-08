Atjaunots autobusu savienojums starp Igaunijas un Latvijas pierobežas reģioniem
No pirmdienas, 10. augusta, tiks pilnībā atjaunota Igaunijas–Latvijas pārrobežu autobusu maršruta Ikla–Ainaži–Salacgrīva darbība.
Autobusi atsāks kursēt līdz Salacgrīvai, atjaunojot kustības sarakstu, maršrutus un atiešanas laikus, kas bija spēkā pirmajā pilotprojekta periodā.
Līdz 9. augustam autobusi turpinās kursēt pa pašreizējo, saīsināto maršrutu līdz Ainažiem, bet no 10. augusta tiks atjaunoti abi reisi līdz Salacgrīvai.
Maršruta pilnīga atjaunošana kļuvusi iespējama pēc tam, kad apstiprināts pieteikums Interreg Igaunija–Latvija programmas projekta “Igaunijas–Latvijas pārrobežu publiskā transporta savienojums” (ROCC) pagarināšanai. Projekts ir apliecinājis, ka pārrobežu sabiedriskais transports nav tikai pārvietošanās iespēja. Tas būtiski uzlabo iedzīvotāju piekļuvi darbavietām, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī citiem ikdienā nozīmīgiem pakalpojumiem, vienlaikus stiprinot abu valstu pierobežas reģionu sociālekonomisko sadarbību un veicinot to attīstību. Projekta īstenošanas termiņš pagarināts līdz 2027. gada 14. martam, savukārt pilotmaršrutu darbība turpināsies līdz 2026. gada 31. decembrim.
Pagarinātajā pilotprojekta periodā 80 % no pārrobežu autobusu maršrutu ekspluatācijas izmaksām tiks segti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem Interreg VI-A Igaunijas–Latvijas programmas 2021.–2027. gadam ietvaros, īstenojot ROCC projektu, savukārt atlikušie 20 % tiks finansēti no Pērnavas Sabiedriskā transporta centra pašu budžeta līdzekļiem.
Pilotprojekta turpināšana ļaus iegūt papildu datus par pasažieru skaitu un pārrobežu sabiedriskā transporta pieprasījumu. Šī informācija būs nozīmīga, lai izvērtētu maršrutu ilgtermiņa ilgtspēju un veicinātu vienošanos starp Latviju un Igauniju par pastāvīgas pārrobežu sabiedriskā transporta satiksmes organizēšanu un finansēšanu.