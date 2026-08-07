Drošākai satiksmei atjaunos piecus Valmieras novada tiltus
Plānveidīgi turpinot ceļu infrastruktūras sakārtošanu, šogad būtiski remontdarbi paredzēti pieciem Valmieras novada pašvaldības tiltiem.
Kopumā būvdarbu laikā tiltiem veiks hidroizolācijas atjaunošanu. Hidroizolācija aizsargā konstrukcijas no mitruma, tādējādi novēršot koroziju, plaisu veidošanos un betona drupšanu. Tāpat atjaunos brauktuves segumu, laidumus, kā arī bojātās vai trūkstošās margas, uzlabojot satiksmes drošību gan transportlīdzekļu vadītājiem, gan gājējiem.
Remontdarbi šogad paredzēti šādiem objektiem:
- Putniņu tiltam pār Miegupi, Kauguru pagastā: tiltam izveidojušies nopietni brauktuves segas, deformācijas šuvju un plātnes bojājumi, kā arī jāatjauno hidroizolācija. Tāpat sliktā stāvoklī ir balsti un pieejas. Remontdarbu laikā atjaunos bojātās laiduma konstrukcijas, balstus un novērsīs citus defektus. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem darbus veks SIA “BSU BŪVE”. Būvdarbu izmaksas: 47 580,53 EUR;
- Pavāru tiltam pār Miegupi, Kauguru pagastā: tiltam nopietni bojāta deformācijas šuve, brauktuves plātne, kā arī vērojama pastiprināta ūdens caursūkšanās. Lai uzlabotu tilta stāvokli, atjaunos laiduma un balstu konstrukcijas. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem darbus veiks SIA “BSU BŪVE”. Būvdarbu izmaksas: 8 227,93 EUR;
- Kaupu tiltam pār Abulu, Trikātas pagastā: tiltam nopietni bojāta brauktuves sega, plātne, deformācijas šuves un hidroizolācija, kā arī veidojas izskalojumi pieejas nomalē. Būvdarbu laikā veiks betona konstrukciju atjaunošanu, kā arī krasta balstu un nogāžu stiprināšanu, izmantojot šķembu pamatni, ģeotekstilu un stiegrojumu. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem darbus veiks SIA “BSU BŪVE”. Būvdarbu izmaksas: 44 938,59 EUR.
Remontdarbi turpinās:
- Aurupītes tiltam Zvanu ielā, Mazsalacā: veic margu tīrīšanu un krāsošanu, laiduma plātņu, pāļu, rīģeļu un brauktuves remontu, kā arī novērš citus bojājumus tilta konstrukcijās. Ieklāta asfaltbetona izlīdzinošā kārta un dilumkārta. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem darbus veic SIA “ASPHAMIT”. Būvdarbu izmaksas: 37 438,61 EUR;
- Krišjāņa Valdemāra ielas tiltam pār Rūju, Rūjienā: veic bojāto margu betona atjaunošanu, tīrīšanu un krāsošanu, lokāli bojātās velves laiduma un deformācijas šuvju remontdarbus. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem darbus veic SIA “CEĻINIEKS 2010”. Būvdarbu izmaksas: 18 208,00 EUR.
Remontdarbus pašvaldība prioritāri veic tiem tiltiem, kuriem veiktie inspekciju apsekojumi uzrāda nopietnus bojājumus, kas jānovērš tuvāko gadu laikā. Finansējums mērķtiecīgi tiek ieguldīts būvju atbilstošas nestspējas saglabāšanā, kas lauku teritorijās ir būtiski novada lauksaimniecības un mežsaimniecības darbu veicējiem. Atsevišķos gadījumos, ja tiltu atjaunošana (darbu apjoms un izmaksas) nav samērīgas pret tilta lietotāju skaitu, tad drošības dēļ tiek ieviesti nestspējas ierobežojumi vai tilts tiek slēgts.
Regulārus apsekojumus pašvaldības ceļu būvinženieri veic arī gājēju tiltiem un plāno remontdarbu iepirkumus. Šogad ierobežots gājēju skaits un precizēti drošības nosacījumi gājēju tiltam pār Rūjas upi Naukšēnos un tiltiņam pār Strenčupīti (pie Strenču pilsētas pirts) Strenčos (informācija gājēju ievērībai izvietota pirms tiltiem abās pusēs). Savukārt atjaunošanas iespējas pašvaldība meklē koka tiltiņam Strenčos, Gaujas dabas takā pār Gaujas vecupju savienojošo grāvi posmā “Vācu stiga”, kas uz laiku gājējiem ir slēgts.