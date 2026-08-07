Valsts prezidents Rinkēvičs dosies nedēļu ilgā atvaļinājumā
Foto: Edijs Pālens
Sabiedrība

Valsts prezidents Rinkēvičs dosies nedēļu ilgā atvaļinājumā

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs no sestdienas, 8. augusta, dosies ikgadējā atvaļinājumā, informē Valsts prezidenta kanceleja.

Valsts prezidents Rinkēvičs dosies nedēļu ilgā atv...

Atvaļinājums ilgs līdz 15. augustam, kad prezidents atgriezīsies pie darba pienākumu pildīšanas.

Valsts prezidenta kanceleja nav informējusi par Rinkēviča atvaļinājuma plāniem.

Edgars Rinkēvičs par Latvijas Valsts prezidentu tika ievēlēts 2023. gada maijā un amatā stājās tā paša gada 8. jūlijā.
 

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