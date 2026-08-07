Sabiedrība
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Valsts prezidents Rinkēvičs dosies nedēļu ilgā atvaļinājumā
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs no sestdienas, 8. augusta, dosies ikgadējā atvaļinājumā, informē Valsts prezidenta kanceleja.
Atvaļinājums ilgs līdz 15. augustam, kad prezidents atgriezīsies pie darba pienākumu pildīšanas.
Valsts prezidenta kanceleja nav informējusi par Rinkēviča atvaļinājuma plāniem.
Edgars Rinkēvičs par Latvijas Valsts prezidentu tika ievēlēts 2023. gada maijā un amatā stājās tā paša gada 8. jūlijā.