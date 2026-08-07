CVK izlabo 15 kandidātu vārdus un uzvārdus Saeimas vēlēšanu sarakstos
Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) pēc 15. Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstu sākotnējās publicēšanas precizējusi 15 kandidātu vārdus un uzvārdus, liecina publiskās informācijas salīdzinājums.
Labojumi bijuši saistīti ar pārrakstīšanās kļūdām, diakritiskajām zīmēm, vārda un uzvārda secību, kā arī defises lietojumu saliktajos uzvārdos.
Piemēram, Andrejs Kinners precizēts par Andreju Kinnaru, Mihails Matinovs - par Mihailu Martinovu, Irina Jeremčuka - par Irinu Jaremčuku, Dainis Girupnieks - par Daini Gīrupnieku, bet Ilva Lillmaa - par Ilvu Lillmā.
Karolīnes Denisovas vārds un uzvārds precizēts par Karolīni Deņisovu, Jevgenija Poloskova-Ignatenko vārds - par Jevgeņiju, bet Olega Vasula vārds - par Oļegu.
Savukārt Janberga Anna precizēta par Annu Janbergu, bet Čeporjus Edgars - par Edgaru Čeporjusu.
Defises lietojums labots Ilzes Kalniņas-Molotokas, Jaroslava Zamazlova-Kazikova, Kristīnes Vāgneres-Davidovas, Lienes Zamazlovas-Kazikovas un Villiama Kursīša-Vrobļevska uzvārdā.
No datiem nav iespējams noteikt, vai neprecizitātes bijušas kandidātu un partiju iesniegtajā informācijā vai radušās tās publicēšanas procesā.
15. Saeimas vēlēšanas notiks oktobra pirmajā sestdienā.