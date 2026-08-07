Sabiedrība
Šodien 08:11
Piektdien Latvijā gaiss iesils līdz +24 grādiem
Darba nedēļas noslēgumā Latvijā gaidāms vēsāks un vējaināks laiks – piektdien gaisa temperatūra sasniegs +19…+24 grādus, prognozē sinoptiķi.
Dienas laikā pūtīs brāzmains rietumu vējš, tā ātrums vietām sasniegs 11 līdz 16 metrus sekundē. Debesīs saule mīsies ar mākoņiem, bet dažviet iespējams īslaicīgs lietus.
Rīgā būtiski nokrišņi nav gaidāmi, taču rietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē. Galvaspilsētā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +23 grādiem.
Sinoptiķi norāda, ka laikapstākļus Latvijā ietekmē ciklona dienvidu perifērija. Atmosfēras spiediens jūras līmenī būs 1009–1014 hektopaskāli.