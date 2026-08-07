Telefonkrāpnieki maina taktiku zibenīgi - eksperti brīdina par jaunu tendenci
Telefonkrāpnieki nepārtraukti pielāgo savas metodes, un bloķēto krāpniecisko zvanu skaita samazināšanās nebūt nenozīmē, ka risks iedzīvotājiem ir mazinājies. Gluži pretēji – eksperti norāda, ka krāpnieki arvien biežāk maina taktiku, meklējot jaunus veidus, kā apiet drošības risinājumus un sasniegt potenciālos upurus.
Telekomunikāciju nozares apkopotie dati liecina, ka pērn Latvijā tika bloķēti vairāk nekā 2,4 miljoni krāpniecisku zvanu, savukārt šā gada pirmajā pusgadā – vairāk nekā 171 tūkstotis. Lai gan šis skaits ir mazāks nekā iepriekš, tas nenozīmē, ka telefonkrāpnieku aktivitāte ir sarukusi.
Drošības eksperti skaidro, ka telefonkrāpniecība notiek viļņveidīgi. Ja kāda metode vairs nedod rezultātus, krāpnieki ļoti ātri pāriet pie citas. Gada sākumā biežāk tika izmantotas nepilnības mobilo numuru pārnesamības sistēmās, bet pēdējos mēnešos arvien izplatītāka kļuvusi numuru viltošana jeb tā dēvētais spoofing.
Tas nozīmē, ka cilvēka telefona ekrānā parādās šķietami parasts Latvijas numurs, radot iespaidu, ka zvana banka, valsts iestāde vai kāds vietējais uzņēmums. Patiesībā zvans var tikt veikts no citas valsts, un numurs ir viltots.
Lietuvā operatoriem ir plašākas iespējas bloķēt krāpniekus
Eksperti norāda, ka efektīvākai cīņai ar telefonkrāpniecību nepieciešami ne tikai tehniski risinājumi, bet arī atbilstošs tiesiskais regulējums.
Kā piemērs tiek minēta Lietuva, kur operatoriem jau ir tiesības bloķēt ārvalstu zvanus, kuros nelikumīgi izmantoti Lietuvas telefona numuri. Tāpat iespējams apturēt zvanus no numuriem, kuriem nav atļauts izmantot Lietuvas numerāciju, kā arī noteiktos gadījumos bloķēt aizdomīgus viesabonēšanas zvanus.
Lietuvā darbojas arī papildu aizsardzība īsziņām. Operatori var automātiski pārbaudīt, vai SMS satur saites uz iespējami kaitīgām tīmekļvietnēm. Ja saite rada aizdomas, lietotājs saņem brīdinājumu, bet informācija tiek nodota izvērtēšanai Nacionālajam kiberdrošības centram. Ja saite tiek atzīta par bīstamu, turpmāk īsziņas ar to tiek bloķētas.
Kā sevi pasargāt?
Speciālisti atgādina, ka neviena banka, mobilo sakaru operators, Valsts policija vai cita valsts iestāde pa telefonu nekad nelūgs nosaukt internetbankas piekļuves datus, maksājumu kartes informāciju, PIN kodus vai Smart-ID piekļuves kodus.
Ja saņemts šāds zvans, saruna nekavējoties jāpārtrauc. Tāpat nedrīkst apstiprināt maksājumus vai Smart-ID pieprasījumus pēc svešas personas norādījuma, kā arī instalēt datorā vai telefonā attālinātās piekļuves programmas, piemēram, AnyDesk vai TeamViewer.
Ja rodas kaut mazākās šaubas par zvanītāja identitāti, ieteicams pārtraukt sarunu un pašam sazināties ar attiecīgo uzņēmumu vai iestādi, izmantojot oficiālos saziņas kanālus.