Autovadītāju uzmanībai! Uz Latvijas ceļiem sācies kombainu laiks - braucējiem izsaka svarīgu brīdinājumu
Ražas novākšanas sezona Latvijas laukos ir pilnā sparā, tādēļ autovadītājiem jārēķinās, ka uz valsts autoceļiem arvien biežāk sastopama liela un lēni braucoša lauksaimniecības tehnika. VSIA "Latvijas Valsts ceļi" (LVC) aicina satiksmes dalībniekus būt pacietīgiem, neveikt riskantus apdzīšanas manevrus un ievērot drošu distanci.
LVC norāda, ka aiz kombainiem un citām lauksaimniecības mašīnām var veidoties transportlīdzekļu rindas, taču steiga šādās situācijās var radīt bīstamas avārijas situācijas. Tāpēc autovadītāji aicināti izvērtēt katru apdzīšanas manevru un nepakļaut riskam ne sevi, ne citus satiksmes dalībniekus.
Vienlaikus visā Latvijā turpinās ceļu remontdarbi – šobrīd satiksmes ierobežojumi ir 61 valsts autoceļu posmā. Pirms došanās ceļā LVC iesaka iepazīties ar aktuālo būvdarbu karti, lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem un laikus ieplānotu maršrutu.
Lielākie satiksmes ierobežojumi uz galvenajiem autoceļiem ir:
- uz Daugavpils šosejas (A6) posmos no Gosporiem līdz Nīcgalei un no Kalnišķiem līdz Ļūbastei, kur paredzamais remontposmu šķērsošanas laiks sasniedz līdz 40 minūtēm;
- uz Liepājas šosejas (A9) starp Blīdeni un Purvakroga Brāļu kapiem, kur satiksmi regulē pagaidu luksofori;
- uz Daugavpils apvedceļa (A14) un ceļā uz Sventi, kur remontdarbu dēļ jārēķinās ar aptuveni pusstundas aizkavēšanos.
- Savukārt uz reģionālajiem autoceļiem lielākie ierobežojumi ir:
- uz Valdgales–Rojas ceļa (P126), kur remontposma šķērsošana var aizņemt pat stundu;
- uz Gulbenes–Balvu–Viļakas ceļa (P35) posmā no Litenes līdz Balviem;
- uz Tīnūžu–Kokneses ceļa (P80), kur vairākos posmos darbojas pagaidu luksofori;
- uz Ilmājas–Priekules–Lietuvas robežas ceļa (P114);
- uz Bauskas–Aizkraukles ceļa (P87), kur viens posms slēgts tranzīta satiksmei;
- uz Cēsu–Vecpiebalgas–Madonas ceļa (P30).
Ja autovadītāji pamana bīstamas situācijas vai vēlas noskaidrot aktuālo informāciju par satiksmi uz valsts autoceļiem, LVC aicina zvanīt uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555.