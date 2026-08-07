Strazdumuižas parkā vērienīgi atzīmēs Latvijas Neredzīgo biedrības simtgadi
Sestdien, 8. augustā, no plkst. 13 līdz 19 Rīgā, Strazdumuižas parkā, Braila ielā 5, notiks Strazdumuižas ciemata svētki, kas šogad būs veltīti Latvijas Neredzīgo biedrības (LNB) simtgadei.
"Mēs Jūs redzam" – neoficiālā devīze šī gada Latvijas Neredzīgo biedrības simtgades svinēšanā – mazākos, lielākos pasākumos un notikumos , lai atgādinātu un veicinātu sabiedrības izpratni par redzes problēmu aktualitāti un problemātiku.
Strazdumuižas ciemata svētki ir kopā sanākšanas svētki, kas jau kļuvusi par tradīciju kopš Atmodas laika. Sestdien no plkst 13.00 līdz plkst. 19.00 Strazdumuižas parkā norisināsies pasākums, kura laikā varēs iepazīt Latvijas Neredzīgo biedrības amatiermākslu kolektīvus dažādos muzikālos un mākslinieciskos priekšnesumos, iepazīt neredzīgo cilvēku ikdienu, aplūkot neredzīgo amatieru rokdarbu izstādi, piedalīties biedrības jauniešu sagatavotā interaktīvā spēlē, radošās darbnīcās un kopienas aktivitātēs.
Programmā: Strazdumuižas Kluba Orķestris, sieviešu vokālais ansamblis Rudens Roze, jauniešu vokālais ansamblis Pavasara Brīnumputni, vokāli instrumentālais kolektīvs Epsilons, vīru koris Senozols, akordeonists Artūrs Rubenis un trio Kaledo.
Sirsnīga sadarbība Neredzīgo biedrībai veidojas kopā ar Latvijas Jaunā Teātra Institūtu. Svētkos būs arī dejošanas meistarklase “Kustība bez robežām”.
Paralēli pasākuma muzikālajai daļai norisināsies "Dzejas Slams", Juglas aktīvā seniora Jāņa Pimbera veidotā vēsturiskā foto izstāde “Laika Griežos” (Juglas un apkaimes foto mirkļi dažādos vēstures posmos) un Strazdumuižas kluba telpās – Līgas Ķempes audiovizuālā izstāde.
Pasākuma muzikālās daļas noslēgumā – Duets Sandra un ģitārists Reinis Jaunais.
Ieeja bez maksas.
Latvijas Neredzīgo biedrība (LNB) ir nevalstiska organizācija, kas pārstāv Latvijas neredzīgo un vājredzīgo cilvēku intereses valsts, pašvaldību un citās iestādēs. Šogad aprit 100 gadi kopš biedrības dibināšanas.
Organizācija sniedz palīdzību saviem biedriem rehabilitācijas un sociālo jautājumu risināšanā, informējot sabiedrību par redzes invalīdu problēmām un iespējām. LNB izstrādā un realizē vispusīgas rehabilitācijas programmas, veicinot cilvēku ar redzēs traucējumiem profesionālo apmācību viņu veselībai un spējām atbilstošos arodos, redzes zudumu kompensējošo palīgierīču — tiflotehnikas piejamību, izdod žurnālu "Rosme" redzīgo un Braila rakstā, organizē labdarības pasākumus, atbalsta Neredzīgo bibliotēkas, Strazdumuižas neredzīgo un vājredzīgo bērnu internātskolas, Latvijas Neredzīgo sporta savienības organizētos u.c. pasākumus.