No Francijas, Meksikas un Spānijas - trīs jauni ielu mākslas stāsti Liepājā
Liepājā noslēdzies līdz šim vērienīgākais pilsētas ielu mākslas projekts – trīs starptautiski mākslinieki no Francijas, Meksikas un Spānijas pabeiguši lielformāta sienu gleznojumus, kas tagad apskatāmi ikvienam liepājniekam un pilsētas viesim.
Vairāk nekā nedēļas garumā pilsētniekiem bija iespēja ne tikai sekot līdzi darbu tapšanai, bet arī sastapt pašus māksliniekus un redzēt, kā sākotnējās skices soli pa solim pārtop iespaidīgos mākslas darbos. Tagad sastatnes tiek novāktas, bet māksla paliek – kā daļa no Liepājas pilsētvides.
“Kad pirms vairākiem gadiem sākām šo stāstu, mums nebija liela plāna par 12 sienu gleznojumiem. Bija vēlme ienest mākslu pilsētas ielās un radīt kaut ko tādu, pie kā cilvēki apstājas, paskatās un varbūt sajūt Liepāju mazliet citādi. Īpaši priecē, ka šoreiz vienlaikus pie mums strādāja trīs tik dažādi mākslinieki un katrs pilsētai atstājis savu stāstu, ” saka projekta iniciatori Mikus un Mareks Alberti.
“Ūdens noslēpums” – Aéro
Pie LOC Baseins&SPA tapis franču mākslinieka Aéro jaunais darbs “Ūdens noslēpums” (“Water Mystery”). Liepājā mākslinieks atgriezies jau trešo reizi. Pērn viņš pilsētai radīja iespaidīgo un monumentālo sienas gleznojumu “Sirmgalvis un jūra”.
Jaunajā darbā Aéro pievērsies ūdenim kā vienam no četriem dabas pirmelementiem. Mākslinieka interpretācijā tas simbolizē emocijas, intuīciju, attīrīšanos un spēju pielāgoties. Darba centrā ūdens ieguvis cilvēcisku veidolu, rokās turot pērli – noslēpuma, gudrības un zemapziņas simbolu. “Ūdens nekad nav sastindzis – tas meklē ceļu, mainās un pielāgojas. Man šķiet, ka arī cilvēkam piemīt šī spēja. Šajā darbā gribēju ūdeni parādīt ne tikai kā dabas elementu, bet kā kaut ko ļoti cilvēcisku – saistītu ar mūsu emocijām un iekšējo pasauli,” par darbu stāsta Aéro.
Cilvēks, kuru veido satikšanās – Gijermo Kintana (Guillermo S. Quintana)
Kuģinieku ielā 5A pabeigts meksikāņu mākslinieka Kintanas gleznojums, kura centrā ir cilvēks un viņa daudzslāņainā identitāte – tas, kā mūs dzīves laikā veido vietas, cilvēki, kultūras un pieredzes.
Gleznojuma krāsu paletē mākslinieks iedvesmojies no Latvijas dabas – mežiem, jūras, kāpām un gadalaiku maiņas –, savienojot vietējo ar pasaulīgo.
“Mēs neesam tikai vieta, no kuras nākam. Mūs veido cilvēki, kurus sastopam, pilsētas, kurās nonākam, un pieredzes, ko paņemam sev līdzi. Arī Liepāja tagad kļuvusi par daļu no mana stāsta, un es ceru, ka šis darbs kļūs par daļu no pilsētas stāsta,” saka Kintana.
“Baltijas nāriņa” – Mandi O (Mandi Oh)
Savukārt Roņu ielā 7 apskatāms spāņu mākslinieces Mandi O (Amanda Arrou-tea) darbs “Baltijas nāriņa”, kas turpina 2021. gadā Liepājā aizsākto portretu sēriju. Māksliniece savā daiļradē daudz pievērsusies jūrai, un arī Liepājā radītais darbs stāsta par cilvēka un jūras attiecībām. Šoreiz jūra atklāta kā sievišķīgs, maigs un vienlaikus dzīvības pilns spēks. “Jūra ir daudz vairāk nekā ainava. Tā ir cilvēku dzīvesveids, kultūra un dvēsele. Ar šo darbu vēlos atgādināt, cik svarīgi ir cienīt un sargāt to, kas mums dāvā dzīvību,” uzsver Mandi O.
Māksla, kas paliek pilsētā
Trīs jauno darbu pabeigšana ir vēl viens solis Liepājas ielu mākslas stāstā. No atsevišķiem sienu gleznojumiem pilsētā pamazām izveidojusies brīvdabas galerija, kuru iespējams iepazīt, vienkārši dodoties pastaigā pa Liepāju.
“Mums ir svarīgi, lai šie darbi nedzīvotu tikai mākslas pasaulē. Tie ir domāti cilvēkiem – liepājniekam, kurš katru rītu iet tiem garām uz darbu, bērnam, kurš ierauga kādu detaļu, un pilsētas viesim, kurš sienas gleznojuma dēļ aiziet pa ielu, kurā citādi varbūt nebūtu iegriezies. Tieši tad māksla kļūst par dzīvu pilsētas daļu,” uzsver projekta iniciatori.
Visi trīs jaunie darbi jau ir brīvi apskatāmi, un tie papildina Liepājas ielu mākslas maršrutu, kas ļauj iepazīt pilsētu caur dažādu valstu un paaudžu mākslinieku skatījumu.
Projekts īstenots ar Liepājas Kultūras pārvaldes, Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja, restorāna “Spīķeris”, Liepājas Olimpiskā centra, “Storent”, viesnīcas “Amrita”, “Tiamo Grupa” kafejnīcas “Lotte cafe”, Rīgas laku un krāsu rūpnīcas un Ritvara Grīšļa atbalstu.