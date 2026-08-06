Boras, Bruno un ČipiĻipi nošaušanā apsūdzētie vainu neatzīst, sākoties tiesas prāvai par suņu nonāvēšanu Brunavas pagastā
Zemgales rajona tiesa Tukumā ceturtdien sāka skatīt krimināllietu par triju suņu nošaušanu pagājušā gada oktobrī Bauskas novada Brunavas pagastā.
Bauskā notiek protesti pret trīs suņu nošaušanu
Ceturtdien, 16. oktobrī, Bauskā notiek protesta akcija saistībā ar trīs suņu nošaušanu Bauskas novada Brunavas pagastā. Akcijas dalībnieki, tostarp Bauskas ...
Krimināllietā apsūdzētas četras personas. Informācija tiesu kalendārā liecina, ka apsūdzētie ir mednieks Gatis Minkevičs, Bauskas pašvaldības policijas vecākā inspektore Kristīne Leitere-Ozoliņa, Bauskas pašvaldības policijas inspektors Andris Millers un bijušais Bauskas pašvaldības policijas priekšnieks Egīls Gailis.
Latvijas Televīzija vēsta, ka tiesas sēdes sākumā aizstāvība lūdza lietu izskatīt aiz slēgtām durvīm, norādot, ka apsūdzētie sociālajos medijos saskaras ar draudiem un pārmetumiem, taču tiesnese šo lūgumu noraidīja.
Prokurore uzskata, ka lēmumu par šķietami agresīvo suņu nošaušanu, nepārliecinoties par situāciju klātienē, pieņēma nu jau amatu zaudējušais Bauskas novada pašvaldības policijas priekšnieks Egīls Gailis.
Apsūdzībā norādīts –tad, kad Gailis no policijas darbiniekiem uzzināja, ka īpašumā ieklīdušie suņi esot agresīvi, viņš Operatīvā vadības centra dežurantei uzdeva sazināties ar Brunavas mednieku kolektīva vadītāju, lai kāds no medniekiem ierodas īpašumā nogalināt suņus. Mednieku kolektīva vadītājs atteica izpildīt prasību. Taču Gailis telefonsarunā norādīja, ka suņi ir agresīvi un uzstāja, ka viņi ir jānogalina. Mednieku kolektīva vadītājs izpildīja pašvaldības policijas priekšnieka prasību un kolektīva "WhatsApp" grupā lūdza atsaukties medniekam, kurš var izpildīt šo prasību.
Uz īpašumu ar ieroci atbrauca Gatis Minkevičs, kurš, pēc prokurores Ilzes Saveļjevas teiktā, "izdarīja vienu tīšu mērķtiecīgu šāvienu, iešaujot Modra Konovalova sunim Čipī Ļipī krūškurvja vidusdaļas kreisajā pusē, kad tas atradās aptuveni 60 metru attālumā no viņa". Un arī pret pārējiem suņiem – Bruno un Boru – šāvieni bija trāpīgi. Gati Minkeviču apsūdz par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, kā rezultātā tie gāja bojā.
Egīlu Gaili apsūdz par valsts amatpersonas izdarītām tīšām darbībām, kas acīmredzami pārsniedza viņa pilnvaras un kas radīja būtisku kaitējumu. Vecāko inspektori Kristīni Leiteri-Ozoliņu un inspektoru Andri Milleru, kas atradās īpašumā, kurā nošāva suņus, apsūdz valsts amatpersonu pienākumu nepildīšanā, ar to radot būtisku kaitējumu.
Pikets pie Bauskas domes: iedzīvotāji prasa taisnīgumu nošauto suņu lietā
Šodien no plkst. 9.30 līdz 11 pie Bauskas novada domes notika pikets ar mērķi pieprasīt deputātu iesaisti lietā par suņu ...
Pierādījumos fiksēts, ka policists Millers sarunā savai kolēģei paudis, ka viņš ar lielāko prieku šos kropļus nošautu. Ar to viņš esot domājis suņus. Viņa advokāts Edgars Golts skaidroja, ka tas ir izrauts no konteksta un policists bija stresa situācijā.
Cietušais, saimniecības "Modra olas" īpašnieks Modris Konovalovs tiesas sēdē sniedza savu liecību, taču to nolasīja viņa advokāts, jo vīrietis sacīja, ka nav emocionāli spējīgs to sniegt pats.
Jauns.lv jau vēstīja, ka 2025. gada 10. oktobrī Bauskas novada Brunavas pagastā notika traģisks incidents, kurā tika nošauti Konovalovam piederošie suņi. Divi no dzīvniekiem bija kucēni. Saskaņā ar oficiālo informāciju, pašvaldības policija saņēma izsaukumu par it kā agresīviem suņiem, un pie notikuma vietas tika piesaistīts arī vietējā mednieku kolektīva pārstāvis, kurš dzīvniekus nošāva, pirms ieradās dzīvnieku glābēji.
Pēc sabiedrības sašutuma amatu zaudēja Bauskas novada pašvaldības policijas priekšnieks Egīls Gailis, pamatojoties uz novadā izveidotās komisijas starpziņojumu par dienesta pārbaudi. "Bauskas novada pašvaldība izsaka patiesu līdzjūtību nošauto suņu saimniekam un visiem, kurus šis notikums ir skāris. “Mēs apzināmies, ka Brunavas pagastā notikušais ir radījis dziļu emocionālu rezonansi. Vēlos uzsvērt atkārtoti, ka pašvaldība nosoda iesaistīto personu nesamērīgo rīcību, suņus nošaujot,” toreiz paziņoja Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks.
Pārbaudē konstatēts: policijas priekšnieks nav pilnvērtīgi izvērtējis notikumu, nav noteicis prioritātes un atstājis procesu bez kontroles; pārbaudes gaitā iegūtā informācija nesniedza apstiprinājumu tam, ka darbinieki būtu izsaukuši Valsts policiju; pašvaldības policijas darbinieki atstāja notikuma vietu notikuma laikā; darbinieku sniegtajos paskaidrojumos un video materiālos novērotas pretrunas, kas rada šaubas par notikumā iesaistīto personu godprātību; nav ievēroti iekšējās kārtības noteikumi par ķermeņa kameru lietošanu: pēc pieejamās informācijas atsevišķās notikuma epizodēs un brīdī, kad darbinieki kontaktējās ar trešajām personām, kameras bija izslēgtas. Nav ievērota video materiālu lejupielāžu kārtība; pieejamie dienesta pārbaudes materiāli liecina, ka pavēle šaut nav dota.
Pie Bauskas novada domes savulaik notikuši piketi, kura dalībnieki pieprasīja deputātu aktīvu iesaisti lietā par suņu nošaušanu. Piketētāji bija ieradušies ar ziediem, svecēm un saviem mājdzīvniekiem, rokās turot plakātus ar uzrakstiem: “Mēs neprasām brīnumus, tikai taisnīgumu,” “Mēs par reāliem cietumsodiem dzīvnieku slepkavām,” “Lodes vara nav Dieva griba!”.