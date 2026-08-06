Valsts sola daļēji kompensēt militāra incidenta radītos zaudējumus lauksaimniecībā
Militāra incidenta radītos zaudējumus lauksaimniecībā valsts kompensēs līdz 90% apmērā, pavēstīja Lauku atbalsta dienests (LAD).
No 2026. gada 10. jūlija Latvijā ir spēkā jauns regulējums, kas paredz kompensācijas par militāra incidenta, tostarp dronu un citu hibrīdapdraudējumu, radītiem tiešajiem zaudējumiem.
Ja īpašums ir apdrošināts pret militārajiem riskiem vai tirgū šāda apdrošināšana nav pieejama, valsts kompensēs līdz 90% no tiešajiem zaudējumiem. Savukārt, ja militāro risku apdrošināšana ir pieejama, bet īpašums nav apdrošināts, valsts kompensēs līdz 75% no tiešajiem zaudējumiem.
Lauksaimnieki kompensāciju var saņemt par militāra incidenta rezultātā nodarītajiem bojājumiem sējumiem, stādījumiem, mežaudzēm, lauksaimniecības dzīvniekiem, lauksaimniecībā izmantotajai tehnikai.
Par bojājumiem LAD jāinformē trīs darbdienu laikā pēc militārā incidenta, nosūtot iesniegumu uz e-pastu "pasts@lad.gov.lv".
Militārā incidenta faktu apliecinās Nacionālie bruņotie spēki. Pēc tam LAD izvērtēs bojājumu apmēru un viena mēneša laikā pieņems lēmumu par kompensācijas piešķiršanu un tās apmēru.
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem kompensācijas par militāro darbību izraisītu incidentu radītajiem zaudējumiem, tostarp militāro darbību izraisītu incidentu seku novēršanai, tiek finansētas no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
Latvijas Apdrošinātāju asociācijā (LAA) aģentūrai LETA norādīja, ka vairāki apdrošinātāji ir sākuši piedāvāt militāro risku apdrošināšanu gan uzņēmumiem, gan mājokļiem. Pēc LAA rīcībā esošās informācijas lauksaimniekiem ir pieejama militāro risku apdrošināšana nekustamajiem īpašumiem, bet lauksaimniecības platībām (sējumiem) vai tehnikai vēl nav.